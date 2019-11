Santpedor decideix avui en una consulta popular si manté la tradició de les vaquetes

"Santpedor ha de mantenir la tradició de les vaquetes?". Amb aquesta pregunta, més de 6.000 veïns majors de setze anys estan cridats a les urnes per decidir si conserven o no una festa que va néixer als anys 80. Les tres urnes que s'han instal·lat a la sala 1 d'octubre de la biblioteca municipal van acumulant els vots dels santpedorencs que han decidit dir-hi la seva des de primera hora del matí. Les opcions són 'sí', 'no' o vot en blanc.

La consulta s'allargarà fins a les vuit del vespre i de seguida que es tingui el recompte es farà públic. L'opció guanyadora serà la que guanyi per majoria simple i el resultat serà vinculant i s'aplicarà a la festa major d'aquest any. Entre els veïns, opinions de tots els gustos que van des de la defensa de la llibertat animal fins a la negació del patiment de les vaquetes i la preservació d'un dels actes més concorreguts de la festa major.