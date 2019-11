El Bages alça icebergs com a símbol dels mals tractes ocults

Un iceberg en format de trencaclosques és el que ahir es va alçar a la major part de poblacions del Bages com a símbol i metàfora de la lluita contra la violència envers les dones, seguint el fil de la campanya unitària promoguda pel Consell Comarcal. En bona part dels actes convocats, van ser joves estudiants els encarregats de construir, peça per peça (fins a un total de 42), aquesta representació de l'estructura gèlida que només deixa veure en la superfície una petita part de la seva dimensió.



La icona d'un iceberg, al voltant dels quals es van fer concentracions i es van llegir els manifestos de la jornada, pretenia fer visible que, més enllà de les violències físiques i les agressions sexuals, que són les que més sobresurten, hi ha moltes altres conductes soterrades, que no tenen tanta visibilitat, però que malauradament formen part d'una realitat sovint amagada que cal denunciar i posar de manifest.



La publicitat sexista, la societat patriarcal, el control, l'aïllament social o la humiliació que pateixen moltes dones són alguns dels exemples que es volen denunciar i que continuen formant part de la realitat.



El muntatge incloïa targetes vermelles per escriure els noms de les dones assassinades aquest any i targetes verdes per recollir idees i propostes per aturar la violència i contribuir a crear una societat igualitària. Les targetes es podien enganxar a les caixes, en una acció interactiva.