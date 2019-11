El Berguedà condemna amb fermesa la violència masclista amb sengles concentracions

L'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà han condemnat rotundament la violència masclista amb dos actes institucionals celebrats, ahir, davant del consistori berguedà i també davant la seu de l'ens comarcal berguedà.

La regidora de Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Berga, Roser Valverde, va llegir un manifest on va remarcar que el marc legal existent per preservar la seguretat de les dones «no és suficient», com «així ho demostren les 91 dones assassinada a mans dels seus marits a l'Estat». Es va fer un minut de silenci a migdia

Per la seva banda, la plaça d'Europa va aplegar, a la 1, una concentració convocada pel Consell Comarcal del Berguedà amb motiu del 25-N.