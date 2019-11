El Solsonès s'il·lumina per rebutjar la violència masclista

Solsona va il·luminar la plaça Major amb un llaç dibuixat amb espelmes amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Una seixantena de solsonins i solsonines, segons el consistori, van acudir a la plaça on algunes membres de l'Associació de Dones i del Grup de Gèneres del Solsonès van llegir un manifest de rebuig a la violència masclista. A més també van explicar un conte sobre la mateixa temàtica als assistents. Durant l'acte també es va fer un minut de silenci en record de la jove assassinada ahir mateix a Tenerife per la seva parella i es va cantar una cançó del grup valencià El Diluvi sobre la rebel·lia femenina. Els actes a Solsona no van acabar ahir, ja que n'hi ha diversos d'organitzats durant aquest mes.