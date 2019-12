EN FOTOS | Manresa s'il·lumina per Nadal amb el principal carrer comercial a clapes

Manresa ha viscut aquest dissabte a la tarda l'encesa dels llums de Nadal, després que les autoritats hagin donat per inaugurada la pista de gel, que ja es va obrir la setmana passada. La majoria de carrers on estaven instal·lats els llums de Nadal s'han encès sense incidències, i els més innovadors han causat una sensació agradable entre qui passejava pel centre i aprofitava per fer les primeres compres de Nadal. Però no tot són flors i violes. El carrer d'Àngel Guimerà té una il·luminació a clapes, perquè aquest any només els botiguers que han pagat tenen instal·lats un tendal de llums al davant del seu establiment, tal com ja va avançar Regió7; i els llums que paga l'Ajuntament de Manresa, que són pocs, no s'han encès o no estaven col·locats.

L'enllumenat que va a càrrec del consistori és de l'arbre de la plaça Major, que aquest vespre no s'havia encès; tampoc tenien llum el cub de la plaça de la Creu i un floc de neu gegant que s'ha instal·lat a la Bonavista. I el nou arbre que s'havia de veure il·luminat avui a l'entrada sud de Manresa, al Pont Vell, ni estava instal·lat. Segons fonts de l'Ajuntament, la instal·lació es farà aquesta nit. Sobre els altres elements sense llum, el consistori encara no ha donat explicacions. Així mateix, altres carrers tampoc han brillat aquest dissabte: no s'han encès ni els llums del carrer d'Urgell ni els de la plaça Anselm Clavé.