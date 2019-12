Els júniors acabaran primers la fase inicial

Els júniors del Catalana Occident Manresa van deixar enrere l'ensopegada a domicili de la setmana passada i van superar amb força claredat el CB Sant Josep. El conjunt de Jordi Serra va gaudir de petits avantatges al primer quart gràcies a l'efectivitat de Juncadella i De los Aires, mentre que els visitants es van mantenir en el partit gràcies al rebot ofensiu, que els va permetre disposar de més possessions i llançaments.

El segon període va arrancar amb més encert dels badalonins, que es van arribar a col·locar al davant (18-20), però els locals van respondre ràpidament amb un parcial de 7 a 0 que els situava amb cinc punts d'avantatge en l'equador del segon quart. Novament, el Sant Josep va recuperar la iniciativa en l'electrònic amb un 2+1 i un triple consecutius, però aleshores va aparèixer l'encert del conjunt bagenc, que va marxar al descans amb un resultat favorable de 33 a 26.

Després del pas pels vestidors, el Catalana Occident va saltar a la pista amb les idees més clares en atac i ja no van deixar escapar la victòria. Després d'uns primers minuts amb intercanvi de cistelles, un parcial de 9 a 0 va ampliar la diferència fins als 16 punts (50-34), que va arribar a ser de 18 en els darrers compassos del tercer període.

Malgrat els esforços visitants per entrar en el tram final amb opcions d'endur-se la victòria, els manresans no es van posar nerviosos i van sentenciar el matx amb uns grans últims cinc minuts, en què els de Badalona només van aconseguir anotar tres punts. Tot i que a la classificació no tingui cap transcendència, el Catalana Occident s'assegura acabar la primera fase en el primer lloc de la taula, ja que suma un triomf més que el Barça a falta d'una jornada i va batre els culers en els dos duels directes.