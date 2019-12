Messi decideix una batalla sota la pluja

No hi ha res més a dir. Messi, Messi i Messi. No va fer cap gran partit, però per això es tenen jugadors així, per desencallar grans duels. D'acord que va perdre dues pilotes que van estar a punt de costar gols al seu equip, que va trigar a entrar en el partit i que no va estar fi en la darrera passada. Però una sola acció seva, amb paret amb Suárez, va valer el partit. Avui rebrà la Pilota d'Or i cada cop hi ha menys discussió que la mereixi un jugador que, per si sol, salva la cara d'un equip cada cop menys reconeixible quant a l'estil. Ahir, davant d'un dels Atlètics més inofensiu dels darrers anys, va patir, però va guanyar i segueix líder. I tenint Messi, fa l'efecte que haurà de patir poc a la lliga, per molts entrebancs que tingui.

Valverde va apostar per l'equip de gala vistes les circumstàncies, amb Arthur al mig del camp i l'escridassat Griezmann al davant. A l'Atlètic, Simeone va sorprendre retirant de la titularitat el lateral esquerra, Renan Lodi, i apostant per la posicionalitat de Saúl perquè aquest ajudés al centre del camp. I els matalassers van entrar molt més concentrats al partit. El Barça va tornar a sortir a veure-les venir, com en massa enfrontaments a fora de casa aquesta temporada, i entre la pluja intensa i la pressió rival, no va sortir del seu camp fins als vint minuts.

En aquest temps, l'equip d'Ernesto e Valverde es va salvar d'unes quantes de bones. La primera, quan Trippier, que va fer molt mal a l'inici, va entrar per la dreta i va enviar una centrada que Junior es va desviar cap al seu propi pal. El cop de cap no va ser aïllat, perquè després d'un remat de cap de Felipe desviat per Piqué va arribar l'ocasió més clara, quan una centrada des de l'esquerra amb tot l'equip sortint va finalitzar amb una rematada d'Hermoso que Ter Stegen va desviar de manera miraculosa.



Canvi de costat providencial

Fins aleshores, i encara no se sap per què, De Jong actuava a l'esquerra del centre del camp i Arthur, a la dreta. Va ser situar-los al lloc correcte i començar a funcionar l'equip. Sobretot, a partir d'un robatori de Messi que va acabar amb un xut de canari de Rakitic amb tot a favor. Malgrat que l'Atlètic va avisar amb una errada del croat que va finalitzar Joao Félix i, sobretot, amb un cop de cap de Morata a la sortida d'un córner en què Ter Stegen va tornar a exercir de salvador, els últims vint minuts van ser blaugrana. Al minut 35, Suárez va rematar a fora després de la primera combinació amb cara i ulls a la frontal amb Griezmann i el gol hauria pogut arribar, novament a pilota aturada, en un córner en què Piqué va rematar de dalt cap a baix i va estavellar l'esfèrica al travesser d'Oblak.

La segona part va ser més controlada. El Barça va dominar més i tenia més possessió, però prenia males decisions en l'última passada. Això donava opcions als locals en les contres, com una de Thomas i Correa en què Lenglet i Rakitic van estar expeditius.



Domini, lesió i gol

Els blaugrana, ahir amb la samar-reta de la senyera, tenien el rival tancat, ara sí, al seu camp, però no remataven amb encert. Primer va ser Messi, amb un xut que se li va escapar a Oblak. Després, dos contraatacs seguits, primer amb un xut massa fluix de Suárez i després amb una rematada de l'argentí que va salvar Hermoso quan entrava, i finalment amb una volea alta d'un Griezmann, al qual els seus companys busquen molt poc i fa massa desmarcades per no res.

Quan quedaven vint minuts per al final, el Barça es va salvar d'una de bona quan Mateu Lahoz, amb l'arbitrarietat, mai millor dit, habitual, va perdonar la segona groga a Piqué. Després faria el mateix amb Vitolo, que va clavar els tacs al central i li va provocar una lesió per la qual va ser substituït per Umtiti.

El Barça no aprofitava les contres i Sergi Roberto va salvar un gol de Morata. Però, a quatre minuts per al final, va arribar la llambregada mortal. Messi va agafar la pilota en el seu perfil bo, Sergi Roberto i Griezmann van tenir l'encert de sortir del mig i no molestar, i l'argentí va combinar amb Suárez, que li va deixar la pilota de cara perquè el crac marqués per primer cop al Wanda a la lliga. El lideratge es manté, una setmana més. Triomf de mèrit per l'esforç, però sols possible si es té el millor.