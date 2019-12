Els activistes Sorinas i Garcés neguen cap agressió a mossos d'esquadra

Els activistes manresans Berni Sorinas i Marc Garcés, vinculats a la PAHC, es van declarar innocents d'haver agredit cap policia, així com també de la resta de fets dels quals se'ls acusa en el marc d'una protesta contra la pobresa energètica, el 2016, a Manresa. El Ministeri Públic demana dos anys de presó per a Sorinas i un any i nou mesos per a Garcés, que estan acusats d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat en concurs amb un delicte de lesions lleus. Les defenses dels processats en van demanar la lliure absolució.

En la seva declaració d'ahir, els dos acusats van negar haver agredit cap dels agents dels que es van presentar a l'avinguda dels Dolors, en el marc d'una protesta davant d'Endesa, un cop ja s'estava dissolent. Segons la fiscal, Sorinas es va negar a ser identificat i va agredir un mosso. Garcés, també segons la fiscal, va intentar prendre la pistola a l'agent i el va agredir per l'esquena.

Sorinas va afirmar que l'agent es va dirigir a ell sense motiu aparent i va negar que li demanessin que s'identifiqués, i també que els agredís o els insultés. Sí que va admetre que es va viure una situació de «caos». De fet, segons Sorinas la situació es va produir quan altres activistes intentaven impedir que la policia se l'emportés detingut, mentre ell demanava als mateixos activistes que els ho deixessin fer. L'exregidora de la CUP a Manresa Gemma Tomàs, citada com a testimoni, va afirmar que els agents s'havien dirigit a Sorinas i que ho van fer per ser una cara visible de la PAHC.

Per la seva part, Garcés, a qui no van detenir aquella jornada sinó que va ser acusat després, va assegurar que va presenciar la detenció de Sorinas però que en cap cas va agredir ningú ni va prendre l'arma a un mosso. A més, segons va declarar, considera que el fet de ser «cares conegudes» del moviment associatiu va influir en la detenció de Sorinas.

En el judici també van declarar agents dels Mossos d'Esquadra. El primer a fer-ho va ser un sergent que va explicar que van anar al lloc dels fets perquè s'estaven produint danys en un establiment d'Endesa, a petició de la seva propietària. Segons el mosso, per aquests fets que van voler identificar Sorinas, i llavors manifestants es van posar «al mig» per impedir-ho, i va afegir que Sorinas el va empentar. Pel que fa a l'acusació contra Garcés, va dir que els cops rebuts i els intents de prendre-li la pistola «van ser per darrere», i no es va atrevir a confirmar al 100% que es tractés d'ell. «Ho dedueixo, però em falta algun element», va dir. El company del sergent també va assegurar que Sorinas es va negar a identificar-se i que els va dir que «no us tinc per què donar el DNI, polis de merda». També va dir que va veure com Sorinas empentava el sergent. El mateix agent també va assegurar que va rebre diversos cops quan intentava posar Sorinas al vehicle policial però que no sap qui els hi va donar, com tampoc qui li va intentar prendre la porra i li va esparracar la camisa. També van declarar tres agents més: la instructora de l'atestat, l'agent que va escorcollar Sorinas a les dependències policials -que va afirmar que li va localitzar un TIP identificatiu d'un mosso-, i un tercer policia que anava de paisà.

Els advocats de Sorinas i de Garcés van demanar-ne l'absolució. Eva Pous, lletrada de Sorinas, va recordar que els fets pels quals es van iniciar les diligències van ser els danys a un establiment «que han desaparegut» del procés, i va lamentar que es mantingui l'acusació a partir del testimoni dels dos mossos. L'advocat de Garcés, Jesús Alonso, també va apel·lar al fet que es jutgi arran d'un delicte «inexistent». Segons ell, es tracta «d'una fal·làcia» i creu que se'ls va identificar «per ser cares conegudes» i per la voluntat dels agents d'aturar «un problema d'ordre públic».