Testimonis de l'època recordaran el Caracremada a Castellnou

Castellnou de Bages dedicarà diumenge que ve, 15 de desembre, una matinal per recordar la figura del maqui català Ramon Vila Capdevila, popularment conegut com el Caracremada, les despulles del qual reposen al cementiri d'aquesta població, on va morir assassinat el 7 d'agost del 1963. L'acte se centrarà especialment en els darrers dies de la seva vida, i hi participaran persones que van ser testimonis directes del seu final.

La jornada es farà a les 11 del matí a la sala polivalent del nucli històric, per mitjà de l'entitat Castellnou Cultural en col·laboració amb l'Ajuntament de Castellnou, i també servirà per aprofundir en la història del moviment maqui a la localitat que el va veure morir, i que cada any li dedica un homenatge coincidint amb l'aniversari de la seva mort.

Diumenge es preveu la intervenció d'experts i testimonis d'aquell moment històric. Hi ha confirmat l'assistència Josep Cara, del Centre d'Estudis Ester Borràs de Berga, que conduirà l'acte i contextualitzarà els fets ocorreguts a Castellnou l'estiu del 1963. També hi intervindrà Josep Maria Reguant i Gili, psiquiatre i polític català que a l'edat de 22 anys va fer l'aixecament del cadàver de Ramon Vila juntament amb el seu pare, que en aquell moment era el metge titular de Sallent i que en la condició de forense va practicar-li l'autòpsia. A més, també hi haurà el testimoni de Joan Casanova, un veí del poble de Castellnou que fou l'encarregat de transportar el cos sense vida de Ramon Vila des de l'indret de la Creu del Perelló, on fou abatut, fins al cementiri del poble.

A banda d'altres intervencions que el públic assistent pugui fer, l'acte s'acabarà amb la presentació de la guia sobre el GR-179, la Ruta dels Maquis, a càrrec de la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris (UGEL).

Per altra banda, Castellnou Cultural aprofitarà la presència d'experts i protagonistes en aquesta jornada per fer enregistraments de vídeo que, un cop editats, puguin servir per ampliar el gruix documental existent al Museu dels Maquis, inaugurat el novembre del 2011 i referent de la difusió i l'estudi del moviment guerriller a Catalunya.