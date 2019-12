Els 10 millors videojocs per regalar aquest Nadal

Si vols assegurar que el teu fill, amic, parella o familiar estigui satisfet amb el regal de Nadal, sorprendre'l amb un videojoc gairebé sempre és una bona opció. Petits i grans tenen en les consoles i els ordinadors una via de diversió indiscutible que no deixa d'evolucionar.

Però, quin videojoc compro? Serà divertit? És recomanable per la seva edat? Per respondre a totes aquestes preguntes hem preparat una llista amb 10 recomanacions diferents que et serviran per fer-te una idea de les últimes novetats del mercat. Hi pots trobar jocs esportius, d'acció, de simulació, de gestió o de violència.

Fes-hi un cop d'ull i escull la millor opció. Ara bé, tot i que aquestes propostes són autèntiques novetats del mercat, abans de comprar-lo, fes un cop d'ull a la seva col·lecció, no fos cas que el joc ja sigui a les seves mans!



FIFA 20



El videojoc més clàssic de futbol és sempre una bona opció. El FIFA 20 és un joc de simulació de futbol desenvolupat per EA Vancouver que forma part de la sèrie FIFA d'Electronic Arts. Va sortir al mercat el 13 de setembre de 2019 i en ell s'hi poden trobar modes de joc online i també offline, ideal per jugar partits i campionats sols o amb els amics. El FIFA 20 té una edat mínima de 3 anys i es pot trobar per PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch o PC amb un preu de 59'90 euros.

POKÉMON ESPADA Y POKÉMON ESCUDO



Si el teu fill és un amant del món Pokémon, de ben segur que està desitjant tenir aquests jocs. Són la última novetat. El jugador podrà preparar la motxilla i viure una nova aventura a la regió de Galar amb Pokémon Espada i Pokémon Escudo per a Nintendo Switch. Aquests dos jocs, que no cal comprar junts, són dues versions d'un mateix videojoc RPG de la sèrie de la companyia japonesa Nintendo. Està desenvolupat per Game Freak i dissenyat per Satoshi Tajiri. El videojoc va sortir a la venda el passat 15 de novembre i té un preu de 49'90.

STAR WARS JEDI FALLEN ORDER



«Star Wars Jedi: Fallen Order» és un joc d'acció-aventura desenvolupat per Respawn Entertainment i publicat per Electronic Arts. Si el destinatari del teu regal és fan de la saga Star Wars, de les pel·lícules o bé dels jocs d'acció, de ben segur que aquest li agradarà. Els jugadors controlen el Jedi de l'estudi Cal Kestis, en una història ambientada a l'univers de Star Wars poc després de la pel·lícula «Episodi III - Revenge of the Sith». No està recomanat per a menors de 16 anys. El videojoc va sortir el 15 de novembre per PlayStation 4, Xbox One o PC i es pot trobar al mercat per 59'95 euros.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE



Si el regal ha de ser per algú que ja és major d'edat i li agraden els videojocs de guerra i trets, no ho dubtis, el «Call of Duty: Modern Warfare» és la teva elecció. Mai més ben dit, un tret segur. Aquesta és una saga mítica on hi podrà trobar molta diversió i uns gràfics espectaculars. A més de modes online molt desenvolupats per jugar al costat de gent de tot el món. Cret per Infinity Ward i publicat per Activision, el nou Call of Duty va sortir al mercat el 23 d'agost de 2019 i el pots aconseguir per 49,95 euros. Està disponible per a PlayStation 4, Xbox One i PC.

MARVEL'S SPIDERMAN



«Marvel's Spider-Man» és un joc d'acció-aventura desenvolupat per Insomniac Games i publicat per Sony Interactive Entertainment. Basat en el superheroi Spider-Man, està recomanat per a majors de 16 anys i el seu llançament es va produir el 7 de setembre de 2018. Tot i no ser un joc nou d'aquest any, entra en aquesta llista ja que el seu èxit ha estat espectacular i és molt recomanable per a passar tardes de diversió llençant teranyines als edificis i salvant Nova York del caos. És un joc únicament disponible per a PlayStation 4 i el seu preu és de 39,95 euros.

DEETH STRANDING



Sens dubte ens trobem davant del joc del moment. El videojoc «Deeth Strandig» es troba en el número 1 de totes les recomanacions. Es tracta d'un un videojoc d'acció i aventura desenvolupat per Kojima Productions. És el primer joc del famós director Hideo Kojima i Kojima Productions després de la seva dissolució de Konami el 2015. Va sortir a la venda el passat 8 de novembre i se centra en un món obert en els ulls de l'actor Norman Reedus. No està recomanat per a menors de 18 anys. El joc està disponible per a Play Station 4 i PC amb un preu de 59,95 euros.

LUIGI'S MANSIONS 3



Aquest és un joc d'acció-aventura desenvolupat per Next Level Games i publicat per Nintendo per a la consola Nintendo Switch. És la seqüela de «Luigi's Mansion: Dark Moon» i la tercera entrega de la sèrie de «Luigi's Mansion». Es va estrenar a tot el món el 31 d'octubre de 2019 i té una edat recomanada mínima de 7 anys. Es pot trobar per un preu de 49'90 euros.

NEED FOR SPEED: HEAD



No podia faltar en aquestes recomanacions un joc de cotxes. Si al receptor del regal li agrada la velocitat i la conducció en les consoles, aquest és un bon joc. La famosa saga «Need for Speed» commemora el 25è aniversari de la sèrie amb un videojoc de competició desenvolupat per Ghost Games i publicat per Electronic Arts per a Microsoft Windows, Xbox i PS4. Està recomant per a tots els públic i té un preu de 59'95 euros.

PLANET ZOO



Si no vols comprar un joc de consola, et proposem aquest magnífic joc d'ordinador. «Planet Zoo» és un videojoc de simulació de construcció i gestió d'un zoo desenvolupat i publicat per Frontier Developments per a Microsoft Windows. En ell has de controlar absolutament tots els aspectes del zoo. Els hàbitats, el benestar animal, els visitants, l'economia... Va ser llançat el 5 de novembre de 2019 i les seves crítiques són molt positives. Es pot trobar per un preu de 44'99 euros.

CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED



Un clàssic de carreres per competir amb tots els amics i passar tardes molt divertides. Aquest és un joc de carreres de karts desenvolupat per Beenox i publicat per Activision. La saga de «Crash» és molt llarga, però la seva recomanació no acaba mai i aquest videojoc de 2019 ja ha rebut diferents premis. Va sortir a la venda el 20 de juny de 2019 i està recomanat a partir de 3 anys. Està dispobible per a PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One a un preu de 34'90 euros

.