Dos veïns de Manresa moren en un xoc frontal a la C-37, a Sant Salvador

Dues persones, veïnes de Manresa, van morir ahir a la tarda en un xoc frontal a la carretera C-37, a l'altura de Sant Salvador de Guardiola. El sinistre es va produir al punt quilomètric 80 de la carretera. Els Mossos d'Esquadra van ser alertats pocs minuts després de 3/4 de 4 de l'accident de circulació.

Per causes que encara s'estan investigant, i segons informacions facilitades per la policia, dos turismes van topar frontalment i arran de la col·lisió van morir els dos ocupants d'un dels cotxes. Es tracta del conductor, A. V. E., i de la passatgera davantera, C. R. P., tots dos de 66 anys d'edat i veïns de la capital del Bages.

D'altra banda, el conductor de l'altre vehicle implicat en el sinistre va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l'hospital d'Igualada en ambulància. Arran de la incidència, es van traslladar al lloc de l'accident tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions de Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies. També hi va anar l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que finalment no va haver de traslladar cap accidentat.

Quant a l'afectació viària, la carretera va romandre tallada des del mateix moment que es va produir el xoc frontal, i la policia va fer desviaments senyalitzats fins a les 6 de la tarda, hora en què van restablir la circulació a la C-37, la car-retera principal que connecta el Bages i l'Anoia.

Amb aquestes víctimes s'eleva a 167 el nombre de persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. L'accident d'ahir a la tarda va ser l'únic sinistre amb víctimes mortals que hi ha hagut aquest cap de setmana a les carreteres catalanes. Pel que fa a la mobilitat del cap de setmana, els problemes viaris més destacats es van concentrar a la C-58 a l'altura de Montcada i Reixac arran d'un accident que va obligar a tallar un carril de la calçada d'entrada a la capital catalana i que va provocar sis quilòmetres de retencions.