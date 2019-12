L'Ajuntament de Manresa «exigeix» que s'apliqui la sentencia del TJUE

Abans de l'inici del ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous, l'alcalde, Valentí Junyent, ha llegit una declaració institucional en la que s'exigeix que la justícia espanyola apliqui la sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avui ha dictaminat que Oriol Junqueras, president d'Esquerra i empresonat des de fa més de dos anys, tenia immunitat des que va ser elegit eurodiputat.

Segons la declaració institucional, això significa, per tant, que des del mes de maig passat, quan es van celebrar les darreres eleccions europees, Junqueras i la resta de polítics catalans escollits com a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets.

És el torn, per tant, de la justícia espanyola, reclama el text. I afegeix: "Des de l'equip de govern d'aquest Ajuntament ens sumem a l'exigència que el Tribunal Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la sentència condemnatòria en relació al judici de l'1 d'octubre. Amb el reconeixement de la immunitat d'Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la immunitat és nul. D'aquí l'exigència de nul·litat immediata de la sentència i l'exigència de la seva posada en llibertat".

"Cal destacar que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli, s'ha pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència dictada pel Tribunal de la Unió Europea. Reclamem també que la resta d'independentistes catalans que fins ara han vist negada la seva condició d'eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin adquirir-la de forma immediata, en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Igualment, tornem a instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes i alliberi la resta de presos i preses polítiques", continua la declaració.

Avui mateix també s'ha conegut la inhabilitació del president Quim Torra, durant un any i mig, per no haver retirat del Palau de la Generalitat una pancarta amb un llaç groc. La declaració institucional li dona suport: "El judici contra el Molt Honorable President de la Generalitat no ha estat només per un suposat delicte de desobediència, sinó que ho ha estat contra unes idees. Des d'aquest govern manifestem el nostre suport al Molt Honorable President de la Generalitat i donem suport a la seva defensa de la llibertat d'expressió i el seu reclam de llibertat pels presos polítics. Creiem que la sentència del Tribunal Superior és un nou atac a la Generalitat de Catalunya, al seu President, al Parlament i al poble que representa. Un cop més, una sentència desmesurada, lluny dels paràmetres de la vida europea, que demostra de nou la judicialització de la vida política espanyola, en relació als afers catalans en general i als independentistes en particular, i que és un escull per al normal desenvolupament de qualsevol acció de diàleg polític i institucional. Un cop més manifestem que la repressió no aturarà l'anhel de molts catalans d'assolir una república catalana independent. Continuarem treballant per fer-la possible".