Navarcles celebra dissabte la Fira Tió i estrena marxandatge

Navarcles s'endinsa de ple aquest dissabte en el Nadal amb la Fira Tió, que omplirà el poble d'activitats i li servirà per estrenar un marxandatge propi, amb l'objectiu d'incentivar les vendes durant aquestes festes. Es tracta d'una bossa de mà i d'un coll fets de cotó natural de proximitat i amb il·lustracions de l'artista navarclí Osiris.

La fira començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 7 de la tarda, i comptarà amb parades d'artistes i artesans locals, i també amb un tió gegant que tothom podrà fer cagar. D'altra banda, durant el matí i cada vint minuts hi haurà un espectacle infantil sobre el Nadal amb un iglú gegant, fullets i neu de confeti, com també un taller de boles de neu, un contacontes familiar i una exhibició de ball. A la tarda es farà un taller de tions en miniatura, i a 2/4 de 6, un concert de Nadal amb la Coral Ginesta de l'Esplai Navarclí.

Tot plegat s'acompanyarà del nou marxandatge que navarclins i visitants podran adquirir per 8 euros la bossa i 11 el coll, a Ca l'Agustí, Hostal Baviera, Nou Burjons, L'Estanc, Drac Viatges, Ca La Dolors, Cal Calderí, El Caliu, Quinart i la Cistella de l'Espígol.

La Fira, el marxandatge i l'enllumenat de Nadal, que s'ha ampliat, són els tres projectes que s'han posat en marxa des de la regidoria de Promoció Econòmica per reactivar l'economia local, i de cara al 2020, hi ha prevista l'edició d'una guia comercial i de serveis. El lema escollit per a la promoció comercial d'aquestes festes és "Per Nadal, regala Navarcles".