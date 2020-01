La reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, per parlar del pacte d'ERC amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez, ja ha acabat, segons han confirmat fonts de la trobada a l'ACN. La reunió s'ha iniciat a les 9 del matí, s'ha celebrat al Palau d ela Generalitat i ha durat uns tres quarts d'hora.

Tots dos van emplaçar-se a veure's després que es conegués que, a falta de la ratificació del consell nacional d'ERC, socialistes i republicans havien tancat un acord que implicava una taula de negociació entre els governs català i espanyol, i una consulta per saber què opinen dels catalans dels acords d'aquest espai.

Les dues parts han volgut fer arribar, a través dels seus equips, que la trobada s'emmarcava en la normalitat institucional i en l'ordinalitat de les trobades periòdiques que president i vicepresident fan sovint. Però ningú nega que el pacte entre ERC i el PSOE sobre la possible investidura de Pedro Sánchez i el malestar que això ha provocat a Torra i JxCat, fossin el principal tema sobre la taula en la reunió d'aquest dijous al matí.



Aragonès emplaça Torra a "defensar junts l'autodeterminació" a la taula de negociació amb l'Estat



El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acudit a la reunió que ha mantingut a les 9 del matí d'aquest dijous amb el president, Quim Torra, amb la intenció de convèncer de les bondats de tenir una estratègia conjunta i aprofitar els termes de l'acord que ERC i el PSOE han pactat per a la investidura de Pedro Sánchez a Espanya. Des de Vicepresidència, fonts coneixedores de la trobada asseguren a l'ACN que Aragonès ha aprofitat la reunió per proposar a Torra que "defensin junts l'autodeterminació en la mesa de negociació amb l'Estat" que apareix al pacte entre ERC i el PSOE, i que serviria per intentar desencallar el conflicte amb Catalunya. Aragonès també ha recordat al president que aquesta defensa de l'autodeterminació davant l'Estat "estava prevista en l'acord de Govern aprovat el passat 22 d'octubre".

De la mateixa manera, el vicepresident ha traslladat a Torra que creu convenient també que aquesta mateixa defensa es faci conjuntament en la consulta a la ciutadania que ERC i el PSOE han acordat que se celebri a Catalunya per validar o rebutjar els possibles pactes als que s'arribi a la taula de negociació amb el govern espanyol.

Aragonès, doncs, ha centrat la reunió en intentar que Torra i JxCat vagi de la mà dels republicans i faci seus els punts acordats amb el PSOE, donat que implica una taula de governs on tots dos espais de l'independentisme podrien tenir un paper clau. Pel que fa a les crítiques rebudes des de JxCat i les acusacions a ERC per haver-los deixat de banda sense tenir en compte a Torra, fonts de Vicepresidència insisteixen que el departament i ERC "sempre han estat lleials", han recordat que van ser els primers a demanar a Sánchez que truqués al president de la Generalitat en les seves converses amb el PSOE, i que des de sempre han estat parlant d'una taula entre governs a les negociacions.

