Controls a l'aire a Masquefa per veure els efectes de l'abocador de Can Mata

Masquefa tindrà l'aire més controlat. La UPC ha col·locat nous mesuradors de partícules per detectar les olors provinents de l'Ecoparc i el departament de Territori ha instal·lat una unitat mòbil per fer un seguiment dels episodis de males olors procedents de l'abocador de Can Mata.

Els responsables de la instal·lació indiquen que es tracta d'un nou sistema pioner en la recollida d'olors. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l'està provant des de principi del mes de desembre passat. Els mesuradors –que recullen diferents tipus d'olors mitjançant uns filtres– s'han instal·lat al carrer Campoamor i a l'escola Font del Roure, i tenen com a objectiu recollir mostres de partícules al municipi per ser comparades, posteriorment, amb les mostres que s'hagin obtingut a les instal·lacions de l'Ecoparc.

En paral·lel, des de final del mes de novembre, el Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya també ha instal·lat temporalment a Masquefa una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica per fer un seguiment dels episodis d'olors provinents de l'abocador de Can Mata.

Fa pràcticament un any, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament deien prou al projecte d'ampliació, a causa, justament, de les molèsties que fins aleshores ja tenien. Aleshores exigien el tancament de l'abocador. El consistori va iniciar ahir una campanya de recollida de signatures per exigir al Govern de la Generalitat que hi intervingués. L'alcalde del municipi, Xavier Boquete, demanava a l'Executiu que vetllés pels interessos de la població i no pels beneficis econòmics de la concessionària, Cespa.

Tot i que les instal·lacions s'ubiquen al municipi veí dels Hostalets de Pierola, consideren que ja han estat prou damnificats i que el recent projecte d'ampliació de les instal·lacions ha estat la gota que fa vessar el got. Masquefa va tenir el suport d'altres ajuntaments de la zona.

Aquests ajuntaments, reunits a final d'any, tampoc no va aprovar el plantejament que els feia el Govern. L'Ajuntament d'Esparreguera també va mostrar el seu descontentament. La comissió d'Esparreguera sobre l'abocador dels Hostalets de Pierola considerava que l'Agència de Residus de Catalunya no estava actuant amb tot el rigor que caldria en aquest procés. La conclusió sortia de l'anàlisi del treball de la Comissió Tècnica de Seguiment del dipòsit controlat que es fa entre els municipis afectats per l'ampliació.

L'Agència de Residus els va lliurar unes dades que van generar una protesta unànime entre els membres de la Comissió de Seguiment de l'abocador.