Els números preferits de la Loteria del Nen

El sorteig de la Loteria del Nen 2020 se celebra aquest dilluns 6 de gener a les 12.00 hores en el saló de sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat i reparteix un any més, 700 milions d'euros en premis. Encara que no genera tanta expectació com la Loteria de Nadal, 'El Niño' també és un dels esdeveniments més esperats pels espanyols que, mancant poques hores perquè se celebri, continuen fent cua en les administracions per a adquirir els últims diem.

Els números favorits de la Loteria de "El Niño"

El 0 és la terminació preferida del primer premi d'aquest Sorteig Extraordinari de 'El Niño', en haver sortit en un total de 21 ocasions, segons les xifres facilitades per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE).

Així mateix, segons dades recopilades per Europa Press, al 0 li segueix en freqüència d'aparició el número 7, que ha aparegut en 14 ocasions, seguit del número 9 amb un total de 13 aparicions.

En el rànquing de les terminacions més afortunades figuren a continuació el número 4, que ha sortit en 12 ocasions (va resultar agraciat tant en 2016 com en 2017), seguit dels números 5 (onze vegades, l'última en 2018), el 6 i el 2 (deu aparicions), l'1 (amb nou ocasions), i el número 8 (amb vuit). En últim lloc, per freqüència d'aparició, es troba en número 3, que ha aparegut sis vegades.

En quant als llocs de la geografia més agraciats, Madrid és en el qual major nombre de vegades ha recaigut el Primer Premi (41 ocasions), seguit de Barcelona (36), Bilbao (18), València (14) i Sevilla (10).