El Manel, la Rosa i el bar Río

Un vespre de fa força anys, conduint pel barri vell de Manresa, vaig quedar encallat per una gernació de joves que ocupaven tot l'ample del carrer Sant Andreu i la plaça dels Drets. No era cap manifestació, ja que no sostenien pancartes sinó gots de cervesa i begudes llargues. Va ser complicat travessar el grup, que m'ignorava ostensiblement. Tot aquell personal es proveïa al bar Río, un local exigu que feia l'agost amb aquesta mena de terrassa sense cadires, permisos ni taxes, i que va acabar la paciència dels veïns, algun dels quals va fer mudança per dormir en hores raonables. Si han llegit la secció Fil per Randa d'aquest diari del 3 de gener ja saben que el rètol d'aquell bar, no un d'igual sinó el mateix objecte físic i plàstic, presideix l'entrada del bar del mateix nom que apareix a la sèrie televisiva El Vecino, estrenada fa pocs dies per Netflix.



Permetin-me ampliar l'anècdota des d'aquest espai que, ja els ho avanço, vampiritza la feina de l'acuditaire i historietista Manel Fontdevila, narrador de l'episodi al seu compte de Twitter. Resulta que en Manel va reconèixer de seguida el rètol de la sèrie, potser per haver estat dels que alegraven els vespres urbans a l'empara de la seva llum, de manera que va llançar una crida de cerca informativa a la xarxa de l'ocellet. Acompanyava el missatge amb sengles fotos del bar de la sèrie i del bar manresà abans que el des-retolessin. Li va respondre el director dels episodis, Nacho Vigalondo, segons el qual el director artístic, Javier Alvariño, necessitava un rètol de bar i el va buscar a Wallapop, portal d'objectes de segona mà on es troba de tot, rètols de bar inclosos. I va trobar justament aquest.



Ara bé, hi ha una altre connexió manresana amb El Vecino, que a més a més implica de rebot el mateix Manel: la sèrie està protagonitzada per Quim Guitiérrez, que l'any 1995, quan en tenia catorze, va fer de fill petit de Margarida Minguillón a La Rosa, una sèrie spin-off de la mítica Poblenou que TV3 va ambientar al nucli històric (es diu així, oi?) de Manresa. El cas és que en Manel va fer per a Regió7 una lectura irreverent del serial en forma d'historieta, que es publicava els dimecres, dos dies després de l'emissió de cada episodi. Se'n va editar un recull, a la portada del qual apareixia, entre d'altres, la caricatura d'en Quim mirant una revista eròtica d'abans d'internet. «El món és petit que no t'ho creus», diu ara el ninotaire com a cloenda de la seva narració.