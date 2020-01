AL BERGUEDÀ

La Patum batega al cor dels berguedans que la duen gravada a l'ADN. És Patrimoni de la Humanitat des del 25 de novembre del 2005. Però: qui paga la Patum? Berga soleta. Costa més de 300.000 euros. Des del cretaci superior que diferents governs berguedans s'han barallat amb la Generalitat perquè doti la festa de finançament suficient i estable. Sense d'èxit. El darrer Corpus, el Govern català ha donat a Berga 21.000 euros, xavalla. És l'any que ha amollat menys diners. He vist passar consellers i tot han sigut bones paraules però mai han cristal·litzat en fets, en money.

A aquest ritme, a l'Ajuntament de Berga li sortirà més a compte fer un Verkami per arreplegar pasta per la Patum.

En una altra vida, Berga va anar al Parlament a defensar una llei pròpia per a la festa que havia de blindar-ne el finançament publicoprivat que no es va arribar a fer mai. Berga s'ha gastat més 600.000 euros en projectes per fer un museu de la Patum que no té. Fins ara, sengles ajuntaments han demostrat amb escreix la seva incapacitat per aconseguir un finançament d'acord amb la importància de la festa ni tampoc un museu. I l'acord de l'aigua? Bé. Una bona estratègia de marquèting (mal comunicada) però una gota d'aigua enmig d'un desert que fa massa anys que la ciutat travessa.