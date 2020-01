El Suprem ordena que Junqueras segueixi a la presó perquè diu que no té immunitat

El Tribunal Suprem va acordar, ahir, mantenir a la presó el líder d'ERC, Oriol Junqueras, en considerar que, tot i que va adquirir la condició d'eurodiputat el juny passat, la seva condemna ferma a tretze anys de presó pel procés l'inhabilita com a tal i no està protegit per la immunitat parlamentària.

Ni suplicatori al Parlament Europeu, ni nul·litat de la sentència del procés. La Sala Penal va rebutjar per unanimitat totes les pretensions de l'exvicepresident català i va accedir al que demanava la Fiscalia: executa la pena de 13 anys d'inhabilitació que va deixar en suspens i així ho comunica per carta al president del Parlament Europeu, David Maria Sassoli, perquè comuniqui a la cambra el final del seu mandat.

D'aquesta manera, la Sala presidida per Manuel Marchena tanca el capítol obert pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va reconèixer Junqueras com a eurodiputat des del 13 de juny passat en resposta a una qüestió prejudicial que li va plantejar el mateix Suprem.

Ho va fer poc després que una altra sala de l'alt tribunal, la del contenciós, denegués també una altra petició de Junqueras en rebutjar suspendre d'urgència l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que l'inhabilitava del seu càrrec, precisament per estar condemnat en ferm.

Segons el parer del tribunal que va jutjar el procés, la sentència de la justícia europea es referia a una situació passada, quan el líder independentista era en presó preventiva.

Això ha canviat, diuen els magistrats, perquè Junqueras ja està condemnat en ferm a tretze anys de presó i inhabilitació per sedició i malversació, i això «comporta l'exclusió de la condició d'eurodiputat». En el moment en què va ser condemnat a presó, destaquen, «es va convertir per ministeri de la llei en inelegible».

Per part seva, Junqueras va afirmar que el Tribunal Suprem «ha situat l'Estat fora de la llei europea». «A Europa van dictar justícia, a l'Estat es dicta presó i persecució», va criticar l'exvicepresident en un tuit, tot afegint que lluitarà pels drets dels ciutadans i per la llibertat perquè «la democràcia sempre guanya».



La crítica de Torra

En aquest sentit, el president de la Generalitat, Quim Torra, va acusar l'Estat espanyol de «violentar l'esperit europeu de democràcia i humanisme» en mantenir a la presó el líder d'Esquerra Republicana.

El president català va afirmar que amb la decisió de l'alt tribunal no només s'han vulnerat els drets polítics del líder republicà, sinó també els de «milers de catalans als quals no s'ha respectat el que han votat».

En aquest sentit, Torra va reclamar la posada en llibertat de Junqueras i espera que el proper 13 de gener es pugui reunir al Parlament Europeu amb l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, que podran exercir com a europarlamentaris.

Ahir al matí, Torra ja havia criticat des del seu compte de Twitter la resolució del Tribunal Suprem: «Un tribunal espanyol que no acata la justícia europea. La preocupació creix per tot Europa per la degradació democràtica de l'Estat espanyol», va escriure el president de la Generalitat.



Valoració de la Comissió

La Comissió Europea va evitar pronunciar-se sobre la decisió del Tribunal Suprem. Si bé va assegurar que té constància de la resolució del Suprem, es va negar a comentar-la. «La Comissió no pot interpretar les decisions dels tribunals nacionals», va assegurar un portaveu de la Comissió Europea. L'executiu europeu va recordar que està en mans de la jurisdicció espanyola l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

D'altra banda, l'eurodiputada francesa ecologista Michèle Rivasi espera que el Tribunal Suprem permeti a l'eurodiputat Oriol Junqueras, amb qui va treballar durant la legislatura 2009-2014, anar al ple de l'Eurocambra a Estrasburg el pròxim dilluns. «Espanya és part de la Unió Europea i ha de respectar la jurisdicció del Tribunal de Justícia de la UE», va avisar en declaracions a l'ACN. Rivasi considera que la decisió del TJUE obliga les autoritats espanyoles a alliberar Junqueras perquè pugui assumir el mandat. Si no ho fan, Rivasi alerta que la Comissió Europea hauria d'obrir expedient a Espanya per «no respectar la llei i la jurisdicció europea».

D'altra banda, la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem va ajornar ahir a demà la decisió sobre si suspèn de forma urgent la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) que va retirar la credencial de diputat autonòmic al president de la Generalitat, Quim Torra. Segons van informar fonts jurídiques, tot i que era previst que ahir s'abordés la qüestió, els magistrats van decidir ajornar la seva decisió fins demà.