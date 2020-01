El web incorpora els textos de tres obres de teatre

? A més de les fotografies de Planes i Macià, el portal memoria.cat també incorpora avui el text de tres obres de teatre escrites o traduïdes pel periodista manresà. L'home que s'havia de morir és una «comèdia folletinesca», com el seu autor, el mateix Planes, la va definir, que es va estrenar al Teatre Novetats el 4 d'abril del 1930. El manresà, a més, va traduir Reporters. The Front Page, la famosa Primera plana de temàtica periodística, de Ben Hecht i Charles MacArthur, interpetada en el cine per Jack Lemon i Walther Mattau; i El faquir Bengapur, d'Eulton Cursler i Lowel Brantano, una comèdia americana estrenada l'11 de desembre del 1929 al Romea i publicada per Llibreria Bonavia.