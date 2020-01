El Baxi Manresa s'ha sobreposat amb èxit a les baixes de Ryan Toolson, Dani Pérez i Frankie Ferrari i ha assolit la cinquena victòria consecutiva a la Lliga Endesa, al Nou Congost davant un MoraBanc Andorra que es jugava assegurar la seva presència a la Copa del Rei de Màlaga (79-72). El matx ha estat molt igualat fins els darrers minuts, quan els bagencs han fet l'estirada final. L'exterior anglès Luke Nelson, amb catorze punts i vuit assistències, i el pivot nord-americà David Kravish, amb onze punts i cinc rebots, han estat els homes més destacats dels locals.



Alternatives inicials (16-16)

Pedro Martínez ha posat en pista Aleksandar Cvetkovic, Deividas Dulkys, Juan Pablo Vaulet, Eulis Báez i Luka Mitrovic com a cinc inicial. Els andorrans han sortit millor a la pista i han fet un gran treball en defensa davant uns manresans que els costava anotar i notaven les importants baixes que tenien. Els visitants han arribat a disposar de vuit punts de marge. No obstant, els locals han reaccionat i han aprofitat les pèrdues del MoraBanc per empatar a 16 després d'una cistella de Pere Tomàs. En els darrers atacs cap dels dos equips ha anotat i el quart ha finalizat amb l'empat a 16.



El MoraBanc obre un petit forat (33-39)

En el segon quart, tal com ha succeït en l'inicial, el conjunt d'Ibon Navarro ha començat més entonat i ha arribat a situar-se a sis punts, i novament els de Pedro Martínez han reaccionat i han arribat a posar-se a només un punt diverses vegades. Si en els primers instants del període les defenses s'imposaven clarament als atacs, en els darrers ha estat just el contrari, i ambdós conjunts han encadenat una sèrie d'atacs anotant, varis cops des del triple. A la mitja part els visitants hi han arribat amb sis punts de renda (33-39) gràcies al domini en el rebot i la seva major rotació.



Igualtat a la represa (54-55)



Tornant de vestidors, Báez i Cvetkovic han convertit sengles triples i han empatat el matx a 39. Posteriorment, tir còmode de Kravish per posar per davant el seu equip. A partir d'aquí hi ha hagut extrema igualtat, i cap dels dos equips ha pogut distanciar-se clarament en l'electrònic. Al final del tercer quart s'ha arribat amb només un punt de diferència per a l'Andorra, ja que Dulkys ha neutralitzat amb un triple els darrers cinc punts anotats per Nacho Llovet. Per tant, tot s'ha de decidir en els deu darrers minuts.



Escapada final i victòria (79-72)

En el període decisiu, el duel ha seguit anivellat i s'ha hagut de decidir en un frec a frec als últims instants. En aquests, el Baxi obtingut una renda de nou punts gràcies a un triple de Guillem Jou, dos tirs lliures anotats per Cvetkovic, una cistella de Mitrovic i dues de Dulkys. Posteriorment, els visitants ho han intentat a la desesperada amb tres tirs lliures convertits per Hannah i un dos més un de Jelinek, però una cistella de Nelson i una esmaixada de Vaulet han fet tranquilitzar i esclatar d'alegria el Nou Congost.