Cardona consolida l'oferta turística al voltant dels 130.000 visitants anuals

Cardona va rebre el 2019 la visita de 127.899 turistes, i d'aquesta manera consolida un sostre que es manté al voltant de les 130.000 persones per tercer any consecutiu. Són dades facilitades per la Fundació Cardona Històrica, que gestiona l'oferta turística de la vila, i que preveia fer públiques ahir, en el marc d'una nova edició de la Nit del Turisme.

En el seu conjunt, el nombre de visites ha experimentat un lleuger descens respecte de l'any passat, però les diferències són mínimes i es manté el pic que es va disparar el 2017, fins al punt que el volum de visites actuals supera en més del 50 % el que hi havia fa una dècada. Aleshores, amb menys promoció, menys contacte amb operadors internacionals i amb una oferta més limitada, les xifres es movien al voltant dels 80.000 turistes anuals.

El principal atractiu continua sent el Parc Cultural de la Muntanya de Sal, que concentra la major part de la demanda, amb un total de 79.144 visitants l'any passat. En segon lloc hi ha el castell, amb els serveis de visita guiada i teatralitzada, que van tenir 29.234 visites. La xifra puja fins als 38.605 visitants si també es compten les persones que van adquirir l'entrada a la col·legiata de Sant Vicenç. Pel que fa als serveis de guiatge al centre històric, és el bloc amb menys demanda, tot i que va augmentar l'any passat i va arribar als 10.150 visitants, 2.059 més que el 2018. Un increment que es pot haver vist beneficiat amb la posada en marxa d'un nou espai de promoció de la gastronomia, el comerç i el producte local del territori, la plaça de les Cols, que s'ha afegit com una nova experiència a les visites al centre amb un tast de productes locals.



Rècord de serveis turístics

Més enllà d'aquests tres àmbits, els serveis turístics que ofereix el conjunt del municipi també continuen creixent, fins al punt que s'han assolit dos anys consecutius de rècord, amb 166.800 serveis prestats l'any 2018 i 167.837 l'any 2019. D'altra banda, a l'Oficina de Turisme van atendre entre el gener i el desembre de l'any passat un total de 39.670 persones.

L'any 2019 també ha servit per consolidar el projecte educatiu Entorn d'Aprenentatge, que porta les escoles a fer estades a Cardona aprofitant el patrimoni de la vila i els hàbits saludables que s'hi impulsen a través de les diverses activitats de la Fundació SHE, presidida pel prestigiós cardiòleg Valentí Fuster. En concret, durant el curs escolar 2019-2020, un total de 1.850 alumnes distribuïts en 29 estades han escollit l'entorn natural, la Vall Salina, el patrimoni cultural del castell i el centre històric com a espai d'aprenentatge, la qual cosa representa el 3 % més que durant el curs anterior.

D'altra banda, Cardona s'ha reforçat també com a lloc de destinació amb l'impuls que li ha donat l'obertura, la tardor del 2017, de l'Auditori Valentí Fuster. Acull una programació cultural i artística diversa que durant el 2019 hi ha aportat un total de 5.312 espectadors. També és seu d'un Congrés de Cardiologia i de diferents jornades i presentacions, majoritàriament vinculades a l'àmbit de l'esport, la medicina i la salut.

Durant el 2019, des del muncipi s'ha continuat desenvolupant el pla de màrqueting turístic, amb diverses accions encaminades a desenvolupar el sector, i amb una inversió global de més de 80.000 euros.