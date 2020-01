Sant Vicenç completa la reforma del pas per sota del pont de la plaça del Pi

Sant Vicenç ha enllestit aquesta setmana la transformació de la connexió per a vehicles i per a vianants per sota del pont de Ferrocarrils de la Generalitat que connecta la plaça del Pi amb la de la Generalitat (sector de Cal Soler). L'actuació més visible és la creació d'una gran vorera que ocupa tota l'amplada de l'arcada (n'hi ha tres) situada més al sud i que ara és exclusivament per a vianants. En contrapartida, l'arcada central, abans inutilitzada, s'ha obert per al pas de vehicles en direcció a la plaça del Pi, mentre que la tercera es manté per a la circulació en sentit invers.