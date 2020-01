Santpedor dedicarà al referèndum de l'1 d'octubre la plaça Gran del municipi

Santpedor batejarà el proper mes de febrer la plaça de l'Ajuntament com a plaça Gran 1 d'octubre. El mes d'octubre passat el consistori va donar el vistiplau al canvi de nomenclatura i, després del període d'exposició pública i consulta amb els veïns, es preveu aprovar definitivament en el ple municipal del mes de febrer. D'aquesta manera, la cèntrica plaça se sumarà a la sala de la biblioteca, que, des del setembre del 2018, també porta el nom que recorda la data de celebració del referèndum per la independència de Catalunya.

La plaça Gran és una de les principals places del poble, on hi ha ubicat l'ajuntament de Santpedor, i va ser l'escenari de les principals reunions, manifestacions i actes a l'entorn del referèndum. A partir d'una proposta de la CUP, a l'oposició, el ple municipal de l'octubre passat va aprovar inicialment el canvi de nomenclatura de la plaça, i un cop enllestit el procediment legal, el mes vinent hi ha previst que es faci l'aprovació definitiva i es procedirà a canviar el nom de l'espai del nucli antic.

De fet, aquesta és una petició que feia temps que reivindicava la CUP. En el marc de la campanya, la formació va instal·lar de manera simbòlica, l'octubre del 2018, una placa de carrer amb el nom de «Plaça Gran. 1 d'Octubre».

L'Ajuntament de Santpedor ja va batejar, el setembre del 2018, amb el nom de l'1 d'octubre una sala de biblioteca Pare Ignasi Casanovas, fruit d'un acord de ple que es va aprovar en record de les persones que van defensar les urnes al referèndum de l'1 d'octubre del 2017, tenint en compte que aquest espai va acollir un dels tres col·legis on es va poder votar a Santpedor.