Gironella invertirà 926.000 euros a transformar l'entrada sud del poble

L'Ajuntament de Gironella invertirà 926.000 euros en el projecte de transformació de l'entrada sud del poble. Aquesta és l'obra de més volum econòmic inclosa en el capítol d'inversions del pressupost per a enguany, un apartat que puja a 2,7 milions d'euros.

El projecte preveu la creació d'una rotonda nova en un extrem de l'avinguda de Catalunya just a la zona on actualment hi ha l'antic escorxador, que utilitza com a magatzem la brigada municipal. En aquest espai, s'hi preveu un nou parc urbà que servirà d'entrada a la zona sud del nucli amb una zona verda i nous aparcaments per tal de donar protagonisme al riu Llobregat amb un mirador.

L'alcalde, David Font, ha explicat a Regió7 que amb aquesta proposta es persegueixen dos objectius. D'una banda «guanyar espai per als ciutadans i obrir una mirada cap al riu Llobregat» i fer-hi una zona de protecció que separi la trama viària del riu amb una escullera. De l'altra, la creació d'un parc públic, un aparcament i una rotonda per ordenar la mobilitat. La construcció d'aquesta intersecció giratòria permetrà girar per tornar cap a l'avinguda Catalunya.

Aquesta actuació també obligarà el consistori a buscar un nou local per a les brigades municipals. A hores d'ara ja s'han començat a valorar diferents alternatives segons ha explicat l'alcalde.

El maig del 2019, David Font, en campanya electoral, va presentar el projecte de reforma de l'entrada sud, que també inclou la creació d'uns itineraris, al conseller de Territori, Damià Calvet. De moment, ara es farà la part esmentada del projecte sense els itineraris.

A hores d'ara el consistori disposa d'una ajuda de 382.627 euros per fer aquesta obra dels fons Feder i preveu obtenir-ne d'altres del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) i de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona.

El pressupost d'aquest any de l'Ajuntament de Gironella preveu fer inversions per valor de 2.702.201, 42 euros i per fer-les el consistori disposa d'ajudes per valor d'1.445.553,16 euros que «poden veure's augmentades sobre la base a les convocatòries on l'Ajuntament ha presentat projectes i que queden pendents de resoldre».

L'alcalde gironellenc ha manifestat que en el seu conjunt el pressupost puja a 6.978.681,42 euros, xifra que suposa una disminució del 4,27% en relació amb el del 2019. Font ha destacat la voluntat del govern «de seguir potenciant els programes que ja estan actiu i que s'han augmentat en els últims anys tant en àrees com l'educació, l'atenció social, el dinamisme econòmic o en l'aposta culturals per tenir un vial viu en tots els sentits».

David Font ha afirmat que el pressupost continua tenint «el seu equilibri financer, i és conservador en la previsió d'ingressos».