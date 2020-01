L'UCI de Sant Joan de Déu pren mesures per facilitar que els pacients dormin a la nit

Apagar els llums de les habitacions a partir de les 12 de la nit, generar un aïllament acústic, silenciar i reduir la lluminositat dels monitors o disminuir els sorolls ambientals són algunes de les mesures que s'han començat a aplicar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia per afavorir el descans nocturn dels pacients ingressats en aquest servei. Descans que és clau per a la seva recuperació.

La iniciativa forma part d'un conjunt d'accions proposades pel Grup d'Humanització de l'UCI, format per professionals d'infermeria, un representant de l'equip mèdic i tècnics en cures d'auxiliars d'infermeria. Aquest grup de treball té com a objectiu millorar l'assistència sanitària des d'un punt de vista humà amb la implicació de pacients, familiars i els professionals sanitaris.

Aquesta i altres iniciatives com l'ús de noves tecnologies perquè els pacients es puguin comunicar més fàcilment tant amb familiars com amb els professionals pretenen reduir els nivells d'estrès que suposa per als pacients estar ingressats en una unitat com l'UCI, així com millorar el seu confort.

I aquí hi entra en joc el descans nocturn. Segons Althaia, com que és un servei on es tracten pacients en estat crític que necessiten un monitoratge constant hi ha poca diferència entre el dia i la nit. Ara s'han reorganitzat les tasques assistencials dels professionals de l'UCI del torn de nit. Sempre que l'estat dels pacients ho permet, les proves i controls com analítiques o radiografies es porten a terme o bé abans de les 12 de la nit o a partir de les 6 del matí. L'objectiu és afavorir el descans nocturn de forma ininterrompuda durant més de 5 hores.



Aïllament acústic

A això s'hi han d'afegir les mesures d'aïllament acústic com lliurar taps per a les orelles als pacients que ho sol·licitin, a part de les esmentades iniciatives d'apagar llums, abaixar la lluminositat dels monitors i disminuir el soroll ambiental. Aquest projecte per millorar el descans nocturn va ser premiat al I Congrés Internacionals d'Humanització de l'Assistència Sanitària que es va celebrar a l'Hospital de la Fe de València. Hi van participar més de 300 professionals d'arreu del món.

També s'ha potenciat la comunicació amb els malalts. Segons Althaia, a l'UCI hi ingressen sovint pacients que tenen problemes de fonació o veuen molt minvada la capacitat de comunicar-se tant amb els seus familiars com amb els professionals sanitaris que els atenen. Això pot causar estrès, ansietat i fins i tot deliri.

Fins ara per comunicar-se es feien servir lletres de l'abecedari o pictogrames en format paper. Actualment a través d'una tauleta amb tres aplicacions els pacients poden expressar com estan o fer preguntes a través de pictogrames i un teclat digital. Aquest treball s'ha portat a terme en col·laboració amb la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació de la facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

El Grup d'Humanització de l'UCI d'Althaia va néixer el 2016 i va agafar com a model el projecte «Humanizando les Cuidados Intensivos» impulsat pel metge Gabi Heras de l'Hospital Universitari de Torrejón, a Madrid.



Acompanyants i música

Segons Althaia, però, el treball no va partir de zero. A l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa es permet que un acompanyant pugui ser amb el pacient les 24 hores del dia o que les habitacions tinguin llum natural. També s'han portat a terme altres accions com ara apropar la música a pacients i familiars amb el projecte «Música en vena» que es porta a terme amb la col·laboració del Conservatori de Música de Manresa o gràcies a la participació de músics a títol individual com el violoncel·lista Peter Thiemann.