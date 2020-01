Les pluges fan pujar el nivell dels rius de la Catalunya Central

La pluja segueix caient amb força a les Comarques Centrals aquest dimecres al matí. Tot i que no ha provocat les destrosses que hi ha hagut a la resta del país, els rius també s'han vist afectats i el cabal d'aigua és més alt que l'habitual. Regió7 ha pogut comprovar que a Navarcles l'aigua ha passat per damunt del pas del Llac i el Llobregat porta molta aigua al pont de Sant Vicenç de Castellet.



A Gironella per crescuda del cabdal del riu Llobregat i la riera d'Olvan s'han tancat preventivaments els accessos a la llera del riu. Per seguretat es demana no apropar-s'hi i respectar les zones tancades.





Per seguretat demanem no apropar-s'hi i respectar les zones tancades! pic.twitter.com/2XlsogvG0Y — Ajuntament Gironella (@AjGironella) January 22, 2020

Dels rius que transcorren per l'àmbit que cobreix, l'Anoia és el que més creixement va experimentar durant el dia d'ahir pel que fa al seu cabal i també al seu nivell, sobretot a l'altura de Martorell . Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el riu Anoia va arribar a un màxim de 21 m3/segon d'aigua a les quatre de la tarda, quan normalment no arriba a 1 m3/segon. Quant al nivell, aquest va superar els 17 centímetres que sol tenir normalment, fins als 105 a la mateixa hora, que va ser el pic d'activitat més alt del riu.Uns quilòmetres abans, a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia també va experimentar una crescuda però inferior que a Martorell i va passar d'1,1 m3/segon a 8,7 m3/segon pel que fa al seu cabal a les deu del matí i dels 21 centímetres a un màxim de 57.El riu Llobregat també va veure augmentat el seu cabal en determinats punts. A Guardiola de Berguedà es va donar el cas que durant tot el dia pràcticament no va créixer el cabal del riu, però sí que ho va fer més endavant. A Berga ja va començar a incrementar l'aigua que portava, i la quantitat va anar creixent a mesura que el riu s'apropava al Mediterrani. Per exemple, a Sallent va passar de 0,3 m3/segon a 14,3 m3/segon i de 10 centímetres de nivell a 77 i a Castellbisbal va tenir un increment lleugerament semblant.De cara a avui, sembla que els rius de la Catalunya Central es mantindran estables excepte el Ter, ja que el Ripollès va ser una de les comarques més afectades per les precipitacions i les previsions apunten que avui ho seguirà sent.El Llobregat també podria veure incrementat el seu nivell d'aigua, ja que, de la mateixa manera que el Ripollès i la Cerdanya , la comarca del Berguedà és una de les tres que demà presenten risc per acumulació de neu, segons la Generalitat de Catalunya, i com que es tracta del naixement del riu, podria veure's incrementat tant el seu cabal com el nivell de l'aigua al llarg de tot el recorregut.