El Bages prioritza per a l'R4 reduir el trajecte fins a Barcelona a 50 minuts

Un tren circulant per la línia R4 de Rodalies a la sortida de l'estació de Manresa arxiu/òscar bayona

La reducció a 50 minuts del temps de trajecte ferroviari entre Manresa i Barcelona i garantir la seguretat de la línia R4 de Rodalies seran els temes centrals que representants polítics i socials del Bages posaran damunt de la taula dels responsables de Rodalies i Adif a Catalunya en una reunió que s'ha fixat per al proper 6 de febrer. A la trobada també s'aprofitarà, segons han explicat fonts del Consell Comarcal, per reclamar un projecte que ja s'ha convertit en una reclamació històrica, malgrat que queda fora del territori però amb una incidència molt directa en la línia: l'anomenat túnel de Montcada.

La reunió s'emmarca en la recuperació i posada al dia de la comissió de seguiment del tram fer-roviari de Rodalies Manresa-Ter-rassa. Inicialment estava programada per a aquest divendres, però les afectacions greus de la llevantada a la xarxa de Rodalies han obligat a ajornar-la dues setmanes.

El territori demanarà a Renfe i Adif en quin estat es troba el Pla d'Infraestructures Ferroviàries 2008-2015, que es va anunciar fa dotze anys i del qual es desconeix l'estat de les inversions anunciades en el seu moment.

En el marc de la reunió, el Bages tornarà a posar damunt la taula quin és l'estat del projecte del túnel de Montcada, que es considera clau perquè és una obra, amb un pressupost de 185 milions d'euros, que permetria escurçar el temps de trajecte 8 minuts. L'objectiu dels representants del Bages és aconseguir reduir el temps de desplaçament fins a la capital catalana i volen explorar totes les possibilitats tècniques per aconseguir-ho. Per aquest motiu, es prioritza la xarxa de Rodalies, que utilitza gran part de la població, i es plantejarà en segon terme la demanda feta des del Vallès de crear un nou ramal a l'R4 des de l'Hospitalet fins a l'aeroport del Prat, una inversió que requeriria un pressupost de 255 milions d'euros.

En matèria de seguretat, des del Bages es demanarà en quin punt es troben les inversions anunciades a l'estiu per instal·lar el sistema de gestió de trànsit ferroviari europeu (ERTMS) a la línia R4 entre Manresa i Barcelona. Es recordarà que continua pendent la implementació d'enclavaments electrònics a les estacions i trajectes del tram Manresa-Terrassa als municipis de Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de Castellet i Manresa.

En aquesta reunió és prevista l'assistència, per part de Renfe, de Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies, i Mayte Castillo, directora de Rodalies Catalunya. I per part d'ADIF, Alfonso Ruiz, director d'Operacions Nord-Est. Per part del territori, representants del Consell del Bages, Consorci Viari Catalunya Central, alcaldes i alcaldesses de Castellgalí, Sant Vicenç Castellet, Castellbell i Vacarisses i també representants Consells Comarcals Berguedà, Solsonès i Vallès Occidental, entre d'altres.