Ensenyament veu viable impulsar l'institut escola que li demana Castellnou

Castellnou de Bages podria començar a implementar els estudis de secundària al poble el curs 2021-22. És el que s'ha posat sobre la taula a la reunió que aquesta setmana han mantingut l'Ajuntament i l'escola L'Olivar amb el departament d'Ensenyament, a qui han demanat poder disposar d'un institut escola que permeti als alumnes poder fer tota la secundària obligatòria a Castellnou i no haver-se de desplaçar a Santpedor com fins ara.

Com ja va avançar aquest diari diumenge, la trobada s'ha fet amb els Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central. Per ara no hi ha res del tot segur «perquè tot just hem presentat la candidatura», diu l'alcalde de Castellnou, Domènec Òrrit, però està convençut que tirarà endavant: «D'entrada, el departament ha vist que hi ha possibilitats tant pel projecte educatiu com per l'entorn i la demografia, o si no, ja no hauria obert la carpeta per començar-hi a treballar», apunta.

Actualment, l'escola L'Olivar ofereix ensenyament des de cicle infantil fins a sisè de primària, i la idea és que els alumnes que ara fan cinquè ja puguin estudiar tota la secundària al poble. El setembre del 2021 començarien amb primer d'ESO, i a partir d'aquí s'aniria afegint un curs cada any fins a completar tota la secundària obligatòria, de primer fins a quart, el curs 2024-25.

El requisit mínim que ara per ara li cal al departament és poder disposar d'una aula per engegar el projecte amb primer d'ESO el setembre del 2021, però això no impedeix que paral·lelament ja «s'hagi de començar a treballar en el nou projecte educatiu que es vol i refundar l'escola perquè passi de ser una escola a un institut escola», diu Òrrit, pensant en el global de la primària i la secundària. Això vol dir que el departament haurà de començar a definir quin disseny vol, «i si li convé més una adaptació de l'espai actual, construccions modulars, o una obra nova...» segons la demografia o altres necessitats acadèmiques, apunta l'alcalde. Diu que és una decisió que depèn del departament «i nosaltres, com a ajuntament, ens obrirem al que ens demanin».

De cara a l'aula que com a mínim que es necessitarà de cara al primer curs, el departament preferiblement la voldria a l'escola actual, diu Òrrit, però si no pot ser assegura que «no hi haurà problema per trobar un altre espai» que, per exemple, podria ser el centre cívic. Hi ha pendent una visita tècnica del departament per estudiar les possibles opcions, i la idea és d'anar fent trobades abans de definir el projecte, partint de la base que, d'entrada, s'impulsarà. El proper mes d'octubre ja hi ha d'haver un pla d'actuació concret sobre la taula.