El Manresa FS juga davant un Pallejà en situació delicada

Amb la victòria davant el Sala 5 Martorell, el Manresa FS afronta un altre partit, en aquest cas com a visitant. Ho farà avui a la pista del Pallejà (18.30 h), equip que sorprenentment es troba en una situació complicada a la taula classificatòria. En principi, el conjunt de Diego Blanco no hauria d'estar en aquesta situació. És penúltim a la taula amb setze punts, a cinc punts del que marca la permanència. A casa seva ha jugat vuit partits. Té quatre derrotes (Escola Pia, Calvià Palma, Hospitalet i Mataró), un empat amb Lleida i tres victòries ( Dénia, Sala 5 i el cap de setmana passat amb La Unión Santa Coloma). En el partit de la primera volta, el Manresa FS s'imposà per 3-2 al Pujolet.

El Manresa FS és ara cinquè, en posició de Copa del Rei i a un sol punt del tercer Barceloneta i del quart Lleida, ambdós en places de play-off d'ascens a Segona Divisió.

Per la seva part, el Sala 5, setè amb els mateixos punts que el Manresa FS, visita avui un CN Sabadell (20.30 h) que s'ha desinflat en les darreres jornades, tenint en compte que no ha guanyat cap dels darrers sis partits (dos empats i quatre derrotes). Els martorellencs portaven una ratxa de quatre triomfs seguits abans de la derrota de dissabte passat al pavelló del Pujolet en un derbi intercomarcal intens.

Derbi de juvenils

A la Divisió d'Honor estatal juvenil comença avui la segona volta amb el derbi bagenc entre el Manresa FS i el Vicentí al Pujolet (12.30 h). Els dos equips estan separats per tres punts a favor dels manresans.