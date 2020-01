Pedro Martínez es converteix en el tècnic amb més partits ACB al Bàsquet Manresa

És l'entrenador en actiu a la lliga ACB amb més partits dirigits dins de la competició. Pedro Martínez n'acumula un total de 871 i només té al davant Aíto García Reneses, que en l'actualitat és a l'Alba Berlín. Dels 871 que ha afrontat Martínez com a tècnic en la màxima categoria, 202 són al capdavant del Bàsquet Manresa, el seu actual club, el que representa el 23% del total. I demà fa història a l'equip del Congost, ja que es convertirà en el tècnic amb més partits conduïts en la màxima categoria del bàsquet estatal, amb 203.

Amb el partit que el Manresa va perdre a la pista del RETAbet Bilbao (88-77), Pedro Martínez va igualar Jaume Ponsarnau, qui, des del 2007 fins al 2013, durant 6 temporades, va dirigir 202 partits de l'equip bagenc en la lliga ACB. El desembre del 2014 Martínez havia aconseguit un altre registre important, el de més triomfs a l'elit amb el Manresa quan amb La Bruixa d'Or es va imposar per 72-80 al Baloncesto Sevilla. Era la 78a victòria de Martínez al davant de les 77 d'Antoni Serra, les 73 de Ponsarnau i les 70 de Salva Maldonado. A hores d'ara, l'actual entrenador del Baxi ja ha arribat a 93 victòries en la lliga, les vuit últimes aquesta temporada.

Si també comptem partits de la LEB, Jaume Ponsarnau encara queda al davant amb 227 partits, 25 dels quals a la segona categoria (amb 19 victòries i 6 derrotes). Dins el top-6 d'entrenadors del Manresa, n'hi ha dos més que han portat l'equip a la LEB. Són Salva Maldonado, que ho va fer en 38 partits (26-12) i Ricard Casas en 41 duels (amb 32 triomfs, 1 empat més 8 derrotes).



Dia de rècord contra el Madrid

Es dona la casualitat que el dia que Pedro Martínez esdevé el tècnic del Manresa més prolífic en partits de la lliga, l'adversari és un Reial Madrid amb el qual debutava el 1990 a la banqueta manresana al pavelló del Vell Congost i, a més, amb una victòria que va ser ben sonada. Amb Àngel Palmi de gerent i Carles Casas com a president, Martínez va arribar al Bages després d'haver guanyat la Copa Korac i de ser subcampió de la lliga amb el Joventut. Tot plegat amb tan sols 29 anys, i la Penya va voler apostar per un tècnic més veterà, en aquest cas Lolo Sainz.

El primer partit de la lliga va ser al Palau Blaugrana amb clara derrota per 87-52 i, només tres dies després, el dia 22 de setembre del 1990, es va rebre al Vell Congost el Madrid, que era entrenat per Wayne Brabender. Singleton (25 punts) i Alarcón (22) van ser màxims anotadors en el 82-76 d'un TDK que també va fer jugar els manresans Singla i Enric Pla, que va anotar els 2 últims tirs lliures.

La trajectòria de Martínez al TDK en la seva primera etapa va tenir una clara progressió. Va caldre jugar per la permanència els dos primers anys, el tercer ja es va quedar dels 16 primers i el quart exercici (ja amb Joan Creus a l'equip) es va assolir el setè lloc i bitllet per a la Korac. Hi ha la curiositat que, en els primers 4 anys a Manresa (dos al pavelló vell, dos al Nou Congost), l'entrenador i el seu equip van guanyar més cops de visitants (38) que jugant partits com a locals (36).

La segona estada de Martínez va ser fa força menys temps, en el curs 2014-15 i també amb el Madrid com un rival assenyalat. La salvació es va aconseguir amb una gran victòria al WiZink Center per 80-90 i aquest és el darrer triomf del Manresa davant del poderós equip blanc.

El percentatge de victòries en la lliga amb el Manresa de Martínez és força òptim per a un equip modest acostumat a lluitar per mantenir la categoria, el seu objectiu principal. És d'un 46%, a prop de l'equilibri de triomfs i derrotes. Serà complicat que es pugui superar el registre que ostenta Luis Casimiro, l'entrenador del títol de lliga del 1998, qui, en dues temporades a l'equip, va assolir un 57% amb 46 victòries en 80 partits. A prop hi ha Salva Maldonado, amb un 55% entre 1994 i 1997 gràcies a 70 triomfs en 127 partits. I també és destacable el 43% (48% si es compten els empats) del llegendari Antoni Serra, que és qui ha estat més temporades (7, del 1970 al 1977) al capdavant del Manresa i que va dirigir Joan Martínez i Ed Johnson abans de guanyar lligues amb el Joventut de Slavnic i el Barça d'Epi, Solozábal i companyia.

A més dels 202 partits de la lliga, Martínez en té quaranta més d'oficials al Bàsquet Manresa. Cal destacar els 20 de Copa del Rei de la primera etapa, quan hi havia eliminatòries prèvies per entrar a les fases finals i no es decidia pas per les posicions a la primera volta de lliga. Dues vegades, Pedro Martínez va dur el TDK a la festa de la Copa i el 1991 va estar a punt d'eliminar en quarts el Joventut en què va cedir per un resultat de 83-81 al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa en quarts de final. Més clara va ser la derrota, també contra la Penya, en un partit jugat a Lugo del 1993 (86-57), igualment dins de la ronda dels quarts de final.

En lliga catalana, Pedro Martínez va arribar dues vegades a semifinals dirigint el TDK (el 1992 després de la tràgica mort de Pep Pujolràs, i el 1993). I és la Champions el darrer torneig en què ha debutat amb el Bàsquet Manresa. En total, en 242 partits oficials amb l'equip bagenc ha recollit fins aquest moment 115 victòries (47%) i 127 derrotes.

Una trajectòria molt àmplia

Sovint a Pedro Martínez li demanen si un jugador l'ha sorprès molt o si un partit concret ha pogut ser dels millors que recorda. Ell respon amb el mateix argument: «Porto més de 30 anys entrenant, i en aquest temps he vist de tot».

El Manresa és el segon club amb més partits de lliga i més temporades (6) del tècnic de Barcelona i el primer lloc és per al Gran Canària. Hi ha estat en 8 campanyes (2002-05 i 2009-14), i 12 partits pertanyents al curs passat, quan va aconseguir salvar els illencs del descens.

Campió de lliga el 2017 a la banqueta del València en la final que el va enfrontar amb el Reial Madrid, Pedro Martínez ha passat per 14 clubs i ha estat entrenador tant a l'ACB com en la LEB (Menorca i Tenerife). Va ser subcampió de la Copa ULEB amb el Joventut el 2008 (amb Marc Gasol i Montañez en la plantilla) i va guanyar el 2005 la Supercopa ACB portant el Baskonia, un club que l'ha destituït dos cops, l'últim el novembre del 2018.

Demà, en el partit que començarà a les 17 hores, potser ja amb el retorn de Ryan Toolson, Martínez provarà de tombar, com fa 30 anys, el Madrid.