Receptes que pots fer al microones en menys de mitja hora

Sabies que el microones és una eina molt útil per cuinar una infinitat de receptes? Molts probablement només ho utilitzen per escalfar la llet de l'esmorzar o el taper a l'hora de menjar a l'oficina. No obstant això, a més de temperar, descongelar i gratinar, al 'micro' també es poden fer galetes o torrar fruita seca, entre moltes altres idees.

Abans de res, convé tenir en compte que els millors recipients pel microones són la porcellana, el cristall i la silicona. A més, cobrir el menjar amb una tapa en escalfar-la és important per tal d'evitar que el menjar es vegi afectat per les ones i també perquè així facilita la posterior neteja de l'electrodomèstic.

Et presentem tres receptes per treure el major partit a un electrodomèstic que, generalment, es veu relegat. I, a més, només et portaran uns minuts. Oblida això de passar hores a la cuina. De primer, patates rostides farcides a la mostassa. De segon, salmó amb verdures. I per postres, coulant de xocolata.



Patates rostides farcides a la mostassa

Ingredients:

- 4 patates mitjanes

- Crema de formatge

- 4 cullerades de mostassa

- Pernil cuit

- Xoriço

Elaboració

En primer lloc, es punxen les patates amb una forquilla per diverses zones i es col·loquen en les vores del plat giratori del microones durant uns 12 minuts a potència màxima (o fins que estiguin tendres). Es recomana posar un paper absorbent sota.

Es deixen refredar les patates uns minuts abans de tallar-les per la meitat i s'extreu la polpa fins a deixar una 'escorça' d'un centímetre de gruix aproximadament. A continuació, es tritura aquesta polpa amb una forquilla i se li afegeixen el formatge crema, la mostassa i el pernil cuit i el xoriço en trossets (el farciment pot variar al teu gust). Es barreja tot bé.

Ja només falta omplir les patates amb la mescla i tornar a escalfar-ho al microones durant cinc minuts a temperatura mitjana. Tot això no et portarà més de 20 minuts.

Salmó amb verdures

Ingredients:

- Un llom de salmó

- Quatre espàrrecs verds

- Tres pastanagues

- Un gra d'all

- 30 grams d'anet

- Un grapat de nous pelades

- Oli d'oliva

- Sal

- Pebre negre

Elaboració

En primer lloc, cal rentar els espàrrecs i les pastanagues, i pelar-les. Es col·loquen en un plat pla, amb un rajolí d'oli d'oliva i sal. Es tapa el plat amb paper film i es cuina en el microones durant uns cinc minuts.

Després s'embolica el salmó en un paper film, salpebrat i ruixat amb un rajolí de llimona. Es fica en el microones no més de dos minuts i mig. Ja només falta servir el salmó acompanyat de les verdures i la salsa. La preparació no supera els 20 minuts.



Coulant de xocolata

Ingredients:

- 2 ous

- Sucre

- 70 grams de farina

- 80 grams de mantega

- 150 grams de xocolata per a postres

- Xocolata negra

- 1 polsim de llevat

Elaboració

Es trosseja la xocolata i es fon juntament amb la mantega. D'altra banda, es baten els dos ous i s'afegeixen el sucre i el llevat. Una vegada barrejats aquests tres ingredients, s'afegeix la xocolata prèviament fosa. Després, s'incorpora la farina a la mescla.

Una vegada preparada aquesta massa, arriba el moment d'omplir els recipients -preferiblement individuals- en els quals se servirà el coulant. En el centre de cadascun s'afegeix un tros de xocolata negra. L'últim pas és ficar cada coulant en el microones durant un minut a 800 watts. El temps total de preparació no supera els 15 minuts.