Un Congost ple veu com el malefici no es trenca

El Nou Congost va tornar a fer goig, amb un vermell que omplia les grades del pavelló. Ja des del club manresà s'havia avisat que hi hauria un ple com un ou, i quan va arribar l'hora taurina d'inici del partit, les cinc de la tarda, el color vermell es va escampar per totes les grades. I els aficionats que van ser presents al Congost i els que ho van veure també a través de la retransmissió televisiva van poder gaudir d'un matx d'emocions i de diferents alternatives al marcador. Per als seguidors del Baxi només va faltar la victòria, que va estar molt a prop, però van marxar cap a casa sense poder retreure res als seus jugadors que ho van donar tot a la pista.

Els aplaudiments a Sergi Llull en la presentació dels equips (tot i que passin molts anys sempre se'l rep amb afecte a Manresa) i l'ull de vellut de Dulkys van ser dos detalls abans d'un partit que es va tornar a decantar de la banda del Madrid per dinovè cop seguit. No hi ha manera, des de la semifinal de lliga del 1998, de batre l'equip blanc a casa. Pedro Martínez, que ahir es convertia en l'entrenador del Manresa amb més partits en l'ACB, amb 203 pels 202 de Jaume Ponsarnau, ha estat el darrer que ha guanyat l'equip de Laso. Però va ser al WiZink Center, no pas al Congost, el maig del 2015, i va salvar la categoria.



Crits i peticions

El partit d'ahir, que va ser disputat i de resultat incert, també va fer que la grada estigués molt activa i que protestés actituds dels jugadors del Madrid. Absent ahir un Rudy Fernández, que acostuma a ser un dels habituals focus, qui més es va emportar ahir crits de protestes va ser un Facundo Campazzo, molt decisiu en la victòria blanca, per les seves simulacions tot buscant que els àrbitres assenyalin faltes als seus defensors. Tot i això, des de la grada també li demanaven que els hi regalés la samarreta.

Aquesta vegada als àrbitres no se'ls pot incriminar per la derrota i fins i tot van assenyalar una falta tècnica a Pablo Laso. Malgrat això, les consultes a l' instant replay no van afavorir els manresans. No es va castigar amb cap antiesportiva als madridistes i la jugada final, la que havia de decidir si la sacada de banda perdent de 3 punts, era per uns o altres va caure a favor de l'equip visitant.

El Manresa no para ni té temps per descansar. Avui mateix marxa cap a Bèlgica on aquest dimarts l'espera un partit decisiu contra el Filou Oostendre, a la Champions.