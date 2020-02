Les emergències sanitàries dels darrers 23 anys: de la grip aviària al xarampió

El contagi pel coronavirus no és un cas gens excepcional. El doctor Rafel Pérez, cap de la Unitat de Malalties Infeccioses d'Althaia, comenta que «en els darrers anys hem anat tenint emergències sanitàries que han agafat rellevància. Jo això ho he viscut en els dar-rers deu anys. Abans, probablement perquè no hi havia tanta repercussió mediàtica, quedava tot més solapat». Repassem algunes d'aquestes emergències.

La grip aviària és una malaltia viral (grip) trobada a les aus, però amb el potencial d'infectar diferents espècies de mamífers com l'ésser humà, el porc i el gat domèstic. Va ser identificada per primer cop a Itàlia a començament del 1900 i des de llavors s'ha manifestat a diferents llocs d'arreu del món. Una soca de grip aviària del tipus H5N1, que va aparèixer el 1997, ha estat identificada com la font més probable d'una futura pandèmia de grip humana.

El virus de la SARS (síndrome respiratòria aguda i greu) és una forma greu de pneumònia. La infecció provoca una molèstia respiratòria aguda (dificultat respiratòria intensa) i, algunes vegades, la mort. Aquest virus és causat per un membre de la família coronavirus i es creu que l'epidèmia del 2003 va començar quan el virus es va propagar a partir de petits mamífers a la Xina.

La Síndrome Respiratòria de l'Orient Mitjà ( MERS-CoV) és una malaltia infecciosa provocada pel coronavirus MERS-CoV, que va ser identificat per primera vegada el 2012 a l'Aràbia Saudita. La infecció cursa amb malaltia respiratòria aguda greu que provoca febre, tos, pneumònia, dificultat respiratòria, afectació renal i una alta mortalitat, propera al 30%.

L' Ebola és una malaltia causada pel virus de l'Ebola. El primer brot documentat data del 1976 a l'antic Zaire (actualment República Democràtica del Congo), on es van detectar 318 casos i 280 morts, amb una taxa de mortalitat del 88%. Va ser causat pel virus Ebola-Zaire, una de les soques més epidèmiques i mortals de la història. El brot que va generar més alerta va sorgir a Guinea el desembre del 2013. Es tracta de la soca d'Ebola Virus o Zaire Virus, la més letal de totes, amb una taxa de mortalitat de fins al 90%.

En el cas concret de Catalunya, malgrat que el xarampió autòcton es considera eliminat des de l'any 2000, els viatges internacionals més ràpids i la mobilitat geogràfica en general poden produir, ocasionalment, la reintroducció d'aquest virus. És el que va passar el 2019, amb diversos brots.