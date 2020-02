Ruiz va dirigir els locals per l'absència de Rivera

Ruiz va dirigir els locals per l'absència de Rivera OSCAR BAYONA

El segon entrenador del Manresa FS, David Ruiz, va assumir ahir les regnes de l'equip, de forma puntual, per l'absència del màxim responsable tècnic, Sito Rivera. El mataroní, amb autorització del club, és aquest cap de setmana a Califòrnia per impartir dos clínics teoricopràctics per a l'Associació Americana de Futbol Sala, un compromís que Sito Rivera havia adquirit abans del seu fitxatge