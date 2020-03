El Govern prohibeix les aglomeracions de més de 1.000 persones

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que a partir de dijous quedaran prohibits els actes on hi participin més de 1.000 persones, ja siguin a l'aire lliure o en un recinte tancat. Els actes en espais tancats de menys d'un miler d'assistents es podran celebrar només si s'ocupa un terç de l'aforament. Tots els esdeveniments esportius es jugaran a porta tancada. Si hi ha menors d'edat podran estar acompanyats. Totes aquestes mesures duraran 15 dies però es podran allargar. En les properes hores s'establiran les mesures en l'àmbit de l'administració pública. "És possible que en els pròxims dies es prenguin mesures més dràstiques i contundents de les que s'han pres fins ara. Demanem comprensió", ha conclòs Torra.

Després de la reunió d'aquest dimecres del Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) pel coronavirus, el Govern ha demanat comprensió i solidaritat a la ciutadania de cara a les mesures que s'han pres en les darreres hores i que podrien ampliar-se en els propers dies. El pla ha passat a fase d'alerta.

De moment, no està previst que s'aturi l'activitat a les escoles, com s'ha fet a la Comunitat de Madrid i a altres zones de l'Estat considerades de "transmissió significativa". La titular de Salut, Alba Vergés, ha assenyalat que la situació de contenció del virus es considera "favorable" perquè la majoria de cadenes de transmissió del virus estan controlades, i això ha permès aïllar els contactes de les persones amb la malaltia covid-19. Ara bé, hi ha ha dos casos en què encara s'estan investigant les cadenes, ha apuntat el secretari de Salut Pública, Joan Guix. En tot cas, les mesures es prenen per continuar "en aquesta situació favorable", ha justificat Vergés.

Les principals mesures anunciades aquest dimarts són que els esdeveniments esportius professionals i no professionals se celebrin a porta tancada, excepte els que juguin menors, que podran anar-hi acompanyats de les famílies, i la suspensió de qualsevol activitat que impliqui la participació de més de 1.000 persones. Això inclou espectacles com concerts i altres activitats d'oci, i també religioses, de qualsevol tipus de gestió, pública o privada. Les activitats amb una participació menor al miler hauran de limitar l'aforament a un terç per garantir que hi hagi separació entre el públic assistent. Aquestes mesures tenen una vigència de 15 dies però es podrien allargar en funció de la situació epidemiològica.

Torra també ha confirmat un pla de mesures per pal·liar els efectes econòmics del coronavirus que implica diversos departaments i en el qual s'està treballant i, d'altra banda, una partida extraordinària per reforçar el sistema de salut, que està previst que es concreti en els propers dies.