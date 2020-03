Molts núvols sobre Tòquio

El coronavirus està afectant tots els àmbits de la vida de les persones, també el que està relacionat amb l'activitat física, fins al punt que no es pot fer cap acció tampoc a l'aire lliure, ni individualment parlant. Lògicament, això afecta de diferent manera els esportistes professionals, els que viuen d'això, els amateurs o aquells que fan esport per mantenir una bona línia i mantenir un cos sa. Qui més qui menys s'haurà de conformar aquests dies a seguir una taula gimnàstica de les que ofereix Internet per mantenir-se en forma. Perquè tantes hores a casa.... Sigui com sigui, la Covid-19 s'ha instal·lat no només a Espanya sinó arreu del món, i en un any olímpic. És ben clar que res del que està passant té algun precedent semblant, i fins i tot no sabem què passarà demà, demà passat o l'altre. El Comitè Olímpic Internacional manté el calendari previst, però, malgrat els interessos econòmics que hi ha darrere d'uns Jocs Olímpics, ningú a dia d'avui no pot assegurar que es faran en les dates programades, entre el juliol i l'agost. L'ajornament uns quants mesos podria ser una de les solucions, tenint en compte que actualment molts dels esportistes que tenen previst ser al Japó no es poden preparar amb normalitat. També s'ha de tenir en compte que encara s'han de fer preolímpics en diferents disciplines esportives; a més, qui està disposat ara mateix a viatjar a Tòquio com a espectador. Molts núvols que poden portar pluja o també es poden esvair. Confiem, pel bé de tots, en la segona possibilitat.