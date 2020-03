Donar a llum a Igualada en temps de foscor

La vida s'obre camí a l'Hospital d'Igualada malgrat que aquests dies s'ha convertit en l'epicentre del brot de coronavirus més important de tot el país. S'han anul·lat totes les intervencions no urgents, però a maternitat no hi ha interrupcions possibles. Per això, les sales de part s'han convertit en zones aïllades i es prenen totes les precaucions possibles, com si es tractés de «zones positives per coronavirus», segons han indicat fonts sanitàries.

La premissa és que tant mares com nadons passin el menys temps possible al centre mèdic. Totes les embarassades consultades coincideixen que, malgrat la situació, estan tranquil·les perquè confien en els professionals de l'hospital.

L'Hospital d'Igualada ha adaptat els protocols de la unitat de maternitat per reduir al màxim el temps que les dones es queden a la sala de parts i, una vegada han tingut el fill, ja no ingressen a la planta de maternitat.

Pediatres i metges donen «altes precoces» tant a mares com a lactants amb la premissa que, des de l'hora del naixement fins a l'alta hospitalària, passin aproximadament 8 hores en casos de parts vaginals i sense risc associat, i així minimitzar el risc d'exposició a la Covid-19.

Els protocols s'adapten en funció de cada dona i del risc associat al naixement. En aquest sentit, especifiquen que no se segueixen les mateixes mesures si és un primer fill que un segon, per exemple. També se segueixen procediments específics en casos de cesàries o parts induïts.

És el cas de la Maria, veïna d'Igualada, a qui la setmana passada li havien de provocar el part perquè ja estava embarassa de 40 setmanes.

«Entre l'hospital i nosaltres, vam decidir anul·lar la inducció per tal d'estar el mínim d'hores a l'hospital», ha explicat.

També a la Ivet, que està a la recta final de l'embaràs, li han ajornat dos controls per temes de seguretat, però se sent tranquil·la perquè totes les proves importants ja les hi havien fet abans del confinament. «El meu embaràs no s'ha vist molt afectat pel coronavirus, de moment», ha reconegut.

L'Hospital d'Igualada ofereix un telèfon a les embarassades on han de trucar en cas de posar-se de part. Un cop al centre mèdic, les fan passar per una entrada que es troba completament aïllada.

El funcionament dels controls prenatals també ha canviat. Algunes de les consultes que no requereixen cap prova associada es fan per telèfon i es manté el contacte amb les futures mares per via telemàtica. És el cas de la Maria, a qui l'última visita de la llevadora va ser per telèfon, o el de l'Alba, a qui la primera visita també ha estat per via telefònica.

Les ecografies ja no es fan a l'Hospital d'Igualada, on tenien lloc habitualment, i des de fa uns quants dies s'han traslladat al CAP de Vilanova del Camí.

Un postpart, entristit

Les embarassades amb qui s'ha parlat no se senten més intranquil·les pel fet d'haver de parir a l'Hospital d'Igualada. «Estem tranquils. Des del minut zero ens han tranquil·litzat, ens han explicat les coses i ens han aconsellat. Hi estem en contacte, i el tracte és de deu», ha explicat la Ivet.

El que més preocupa la Ivet és com serà el postpart, i reconeix que és el que més l'entristeix. «El més probable és que el confinament continuï, i això ens entristeix, l'aïllament per no poder ser a prop dels amics, dels pares i dels avis. Haver de seguir aïllat serà el més dur», ha subratllat.

A la Maria li han dit que, durant el postpart, eviti sortir, i òbviament qualsevol contacte amb altres persones. Això vol dir, per exemple, que serà ella qui portarà el control del pes del seu nadó des de casa.