Hem de pagar la quota del gimnàs durant el confinament?

El confinament decretat pel govern arran de la crisi del coronavirus ha deixat en dubte el pagament de les quotes als gimnasos. Els Centres Esportius Municipals (CEM) de Barcelona han acordat la supressió de la mensualitat d'abril, mentre que altres establiments com el DIR han proposat mantenir intacte l'import de l'abonament en "solidaritat" amb els "esforços" del club. L'Agència Catalana del Consum recorda, en declaracions a l'ACN, que el consumidor té dret a reclamar el retorn de la quota del període en el qual el centre hagi romàs tancat. Tot i això, apel·la a la "solidaritat" i a la importància de buscar solucions "que ajudin" tant als consumidors com als autònoms i les petites i mitjanes empreses davant aquesta situació de crisi.

En aquest context, l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de la capital catalana va acordar suprimir les quotes dels CEM a les més de 200.000 persones abonades dels 41 centres de la ciutat fins que aquests puguin tornar a obrir. Un cop es torni a la normalitat, es decidirà com "compensar" als abonats pels dies de març en què els centres han estat tancats.

En aquest sentit, el club Metropolitan de Barcelona ha anunciat també la "congelació" de totes les quotes fins a la reobertura del centre i una compensació "àmplia" per als dies de tancament del març. Als socis amb quotes semestrals o anuals se'ls allargarà l'abonament els mesos necessaris per compensar el tancament del centre.

Esquaix Igualada també ha decidit no generar cap quota fins a la reobertura del centre. El club ha demanat "comprensió i solidaritat" als socis i s'ha compromès a "fer el que calgui" per correspondre "la confiança" dels usuaris.

Per la seva banda, la cadena de gimnasos DIR proposa fer efectiu l'abonament, però descomptar els dies de tancament en els següents rebuts; prorrogar el proper pagament tants dies com el club hagi estat tancat o reduir l'import de la quota un 20% fins que sigui possible l'obertura dels centres.

Una altra opció que planteja la companyia és mantenir intacte l'abonament "en solidaritat als esforços" del club. Durant el període de confinament, el DIR ha habilitat una plataforma d'entrenament virtual, amb classes dirigides d'esport i consells sobre fisioteràpia i nutrició.

Què diu la normativa de consum



L'Agència Catalana de Consum recorda que el consumidor té dret al reemborsament de la quota en el període en què el centre hagi estat tancat. "Ara bé, el Codi de Consum preveu que els gimnasos puguin oferir serveis alternatius que satisfacin els consumidors", assegura la directora de l'agència, Beth Abad.

En cas que el gimnàs es negués a retornar la quota, el client hauria de deixar-ne constància en el mateix centre. Un mes més tard, en cas que no haguessin contestat o es neguessin a fer el reemborsament, es recomana presentar una reclamació a l'Agència Catalana de Consum.

L'Agència Catalana de Consum ha iniciat una campanya de consum "responsable i solidari" amb l'objectiu d'informar "permanentment" de les situacions derivades del confinament. La iniciativa s'articula en deu càpsules amb consells i recomanacions generals sobre els viatges i transports, subministraments bàsics, hipoteques, espectacles i esdeveniments o serveis que es paguen per quotes, entre altres.

Atesa la situació de crisi actual i el tancament de petites i mitjanes empreses, Abad ha apel·lat a la "solidaritat" i ha demanat "buscar solucions" de consens per ajudar tant al consumidor com a la mateixa companyia.

Aquesta és també la petició que ha traslladat el Club de Natació Granollers als socis. En un comunicat oficial, el centre ha demanat "complicitat i compromís" als consumidors i ha recordat la importància del pagament de quotes a l'hora de fer front al manteniment de les instal·lacions.

"Volem recordar que els abonaments van destinats a contribuir per l'adequat sosteniment i viabilitat de la mateixa associació i no són una contraprestació pels serveis dels quals també poden gaudir els socis", han recordat. Tot i això, el club s'ha compromès a "compensar" els clients amb serveis oferts al marge de la quota, com cursets de natació o lloguer d'armariets.

El gimnàs Holmes Place de Barcelona ha anunciat el reemborsament dels dies de març en què el club va estar tancat en els pròxims quatre mesos. A més, ha adoptat la decisió de congelar les quotes fins que el centre torni a obrir. Tot i això, ha demanat als socis autorització per continuar cobrant-los les mensualitats i aplicar un 15% de descompte a la quota fins a cobrir el cost que ha suposat per al soci el tancament del club.