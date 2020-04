Natxo Tarrés canta «Corren» sobre el local on va prendre forma

La carismàtica i coneguda cançó Corren va néixer sota el balcó des del qual Natxo Tarrés, un dels cantants i músics del quintet Gossos, l'ha cantat i ballat aquest migdia juntament amb la seva parella, Núria, i els seus fills, el Tiua i la Mel. Una veïna que gravava l'escena amb el telèfon, un altre que treia el cap per la finestra amb un somriure empàtic i dos més que movien els braços des d'un terrat van acompanyar l'acció 'Manresa serà un clam!' al raconet del Tossal del Coro on hi viu la família d'un dels culpables d'un tema que la banda de la capital bagenca va interpretar per darrer cop el passat mes d'octubre a l'interior de la presó de Lledoners.

«Com a grup, estem molt contents d'una iniciativa que em sembla apassionant», ha explicat Tarrés a aquest diari: «per nosaltres és un honor que s'hagi escollit Corren». Reconeixent que «des del Galliner i el Kursaal han mostrat un cop més l'habilitat que tenen per fer-nos sentir units», el guitarrista ha matisat que «nosaltres ens percebem com una eina per a les nombroses persones que han participat en la crida».

Corren va néixer entre una masia del Solsonès i el garatge reconvertit en local d'assaig sobre el qual viu la família de Natxo Tarrés. «La cançó va sorgir en un ambient estiuenc, volent transmetre un ritme tranquil i bona harmonia», ha afegit el cantant, recordant que «en Macaco hi va voler participar i li vaig passar dues o tres cançons per tal que en triés una. I, mentre volava cap a Austràlia, em va enviar un missastge diuen que s'havia enamorat de Corren. Va ser la primera que va cantar el Dani en català».

Mentre des de nombrosos balcons de la ciutat, van emergir radiocasets sintonitzant alguna de les emissores que van emetre Corren simultàniament a les 12.28 h, en el de la família de Natxo Tarrés, engalanada amb un cor, un llacet groc i una pancarta amb el lema Tot anirà bé, la breu però necessària festa d'encara no cinc minuts es va viure amb energia i el desig que tot plegat acabi aviat.