L'alcalde de Manresa agraeix en un vídeo la tasca del personal sanitari i la col·laboració de la ciutadania

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha volgut agrair en un missatge de vídeo la tasca que porten a terme els professionals de la sanitat a Manresa, així com l'excel·lent coordinació entre les institucions en el camp de la salut. L'alcalde ha agraït també la cooperació de la ciutadania, que segueix de manera majoritària i exemplar el confinament a casa. També ha remarcat la feina dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament i ha tingut un record per als manresans i manresanes que han perdut la vida a causa del coronavirus.

En un vídeo difós per les xarxes socials, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, assegura que la crisi del Covid-19 "ens està posant a prova" i que "vivim moments que mai no hauríem pogut imaginar", alhora que recorda que "tots estem dedicant tots els esforços a lluitar contra el virus".

L'alcalde expressa un reconeixement en primer lloc als metges, personal d'infermeria i la resta de professionals de la Fundació Althaia, la Fundació Sant Andreu Salut, l'ICS i en general tot el col·lectiu sanitari de la ciutat, als quals agraeix l'esforç, el compromís, la professionalitat i la solidaritat. "Gràcies per curar-nos i per cuidar-nos".

Valentí Junyent recorda l'excel·lent coordinació a Manresa entre les diverses institucions, fruit de la tradició de molts anys: "aquesta coordinació de sempre ens serveix en aquests moments".

Igualment, en el seu missatge l'alcalde expressa un agraïment molt explícit als manresans i manresanes per la seva col·laboració, respectant el confinament i la necessitat de quedar-se a casa per evitar la propagació del virus. De la mateixa manera, fa arribar un reconeixement als treballadors i treballadores de l'Ajuntament i de serveis bàsics, que fan tot el possible per continuar la seva tasca en els aspectes que són necessaris per a la població.

L'alcalde també expressa un record per tots els manresans i manresanes que han perdut la vida a causa del coronavirus, i vol manifestar la seva solidaritat amb les seves famílies.

Valentí Junyent acaba dient que "aquesta batalla serà llarga i difícil, però amb l'esforç del personal sanitari i la col·laboració de tothom, ens en sortirem".