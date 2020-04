Sant Joan de Déu acosta l'escalf de la ciutadania a pacients i personal

Són moltes les persones que tenen ganes de fer arribar missatges de suport i d'escalf als professionals i als malalts ingressats pel coronavirus que es troben sols perquè no poden tenir les seves famílies al costat. Per vehicular-los tots, la Fundació Althaia de Manresa va posar en marxa abans d'ahir a la tarda la campanya «Posem-hi paraules». Ahir al migdia ja els havien arribat trenta missatges per correu electrònic com a resposta.

Els missatges es faran arribar als professionals i als pacients ingressats a l'Hospital Sant Joan de Déu i es projectaran a les pantalles de les habitacions. La intenció de la campanya, que pren el nom del lema «Posem-hi el cor», lligat a les diferents iniciatives de mecentatge d'Althaia, és que les persones que són a casa fent el confinament puguin expressar emocions en una situació complicada per a tothom que, alhora, puguin servir per valorar l'esforç i la lluita diària dels professionals, i també perquè els pacients se sentin acompa-nyats durant el seu ingrés.

Per participar-hi, es poden fer arribar els missatges al correu posemhiparaules@althaia.cat o bé compartir-los a través de les xarxes socials amb l'etiqueta #posemhiparaules. Prèviament a la posada de llarg oficial, la campanya s'ha donat a conèixer a través del Centre de Recursos Pedagògics del Bages i ja hi han participat diferents centres: Paidos, institut Moianès, escola Sant Ignasi... Alguns vídeos estan penjats al web d'Althaia, on s'anirà afegint material de manera periòdica.

El ninotaire de Regió7, Galdric Sala, ha volgut fer la seva aportació enviant-los una tira còmica. Preveu fer-ne una cada setmana.