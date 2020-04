Enxampen un pres a Manresa que no havia tornat a presó després d'un permís

La Policia Local de Manresa va detenir aquest diumenge a la tarda un veí de la ciutat que no havia tornat a la presó després de gaudir d'un permís penitenciari, segons han informat fonts del cos policial. L'home va ser enxampat al carrer quan s'estava saltant l'ordre de confinament.

Cap a quarts de set de la tarda, agents de la policia local van identificar un home que passejava pel carrer, a la plaça de Sant Ignasi i quan els agents li van demanar perquè estava al carrer, l'home no complia cap dels casos permesos.

En comprovar la seva identitat, el sistema informàtic va alertar que l'individu en qüestió tenia una ordre judicial de detenció per no haver-se presentat al centre després d'un permís penitenciari. L'home, de 47 anys i veí de Manresa, va ser detingut i, més a més, denunciat administrativament per no respectar el confinament.