Súria portarà a balcons i xarxes socials el caliu de les caramelles

Les caramelles de Súria, de les quals ja fa dues setmanes que es va comunicar la suspensió en el format tradicional al carrer pel confinament, es traslladaran enguany a les xarxes socials i als balcons i finestres, amb un programa d'activitats organitzat per la Comissió de Caramelles amb el suport de l'Ajuntament. Les activitats es faran al llarg de tota aquesta Setmana Santa i tindran com un dels actes centrals la interpretació col·lectiva d'El Cant del Poble des de les cases.

La Comissió de Caramelles ha anat elaborant el programa a través de reunions i contactes virtuals, amb l'objectiu de mantenir l'esperit caramellaire de la Pasqua surienca, tot i l'ajornament de la festa a causa del coronavirus. En els darrers dies ja s'han començat a posar els tradicionals mocadors i pancartes caramellaires als diferents barris. Tenint en compte els condicionants i les limitacions actuals per evitar la propagació de la pandèmia, aquesta edició inèdita de les caramelles ha estat batejada com a ConfiCaramelles 2020.

El programa d'activitats de les ConfiCaramelles 2020 es farà públic a través del perfil oficial de les Caramelles de Súria a Instagram, des del qual s'oferiran actuacions. En aquesta xarxa social es podran publicar imatges caramellaires amb les etiquetes #conficaramelles2020 i @comissiócaramelles. La interpretació col·lectiva d'El cant del poble, l'emblemàtic himne que des de fa dècades tanca la Trobada Caramellaire del Pavelló, tindrà lloc dissabte de Pasqua, 11 d'abril, a les 10 de la nit.