La Generalitat estrena un bot a Whatsapp amb informació sobre el coronavirus

La Generalitat ha posat en marxa aquest divendres un bot a Whatsapp amb informació sobre el coronavirus. Es tracta d'una iniciativa del Departament de Salut i del Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda amb l'objectiu d'oferir informació "oficial i veraç" sobre la pandèmia i facilitar que arribi a molts més ciutadans i es pugui compartir ràpidament. Al mateix temps, la iniciativa vol combatre la desinformació i la viralització de notícies falses als programes de missatgeria instantània. El servei és automatitzat i gratuït i els continguts són principalment de salut i protecció civil, com ara dades d'afectats, consells i mesures per al confinament, entre d'altres.

El bot de WhatsApp s'ha desenvolupat amb la col·laboració de l'empresa Hubtype. És un projecte de la Generalitat per explorar i implantar serveis innovadors i disruptius a l'abast de tot tipus d'audiències, principalment aquelles a les quals tradicionalment no hi arriba la comunicació pública. Es complementa amb els altres canals de comunicació integral d'atenció ciutadana per aconseguir millora la comunicació i la relació.

Per utilitzar el servei, cal descarregar-se l'aplicació de Whatsapp, clicar a l'enllaç https://gen.cat/whatsapp o afegir el número +34681012012 als contactes, i iniciar un xat amb la paraula 'Hola'. A continuació, caldrà escriure i enviar el número de la llista de temes que ens interessa llegir.