Una Pasqua marcada pel coronavirus, #Catcentralacasa

La Pasqua d'enguany és atípica: destinacions turístiques desertes i mones a domicili sense celebracions familiars. La consigna continua sent quedar-se a casa i no sortir al carrer. El confinament és necessari mentre duri la crisi del coronavirus, i és la manera més efectiva de protegir la població més vulnerable i aturar la propagació de la malaltia.

En aquesta situació de crisi no tot ha de ser negatiu i la solidaritat de la ciutadania n'és un exemple.



Iniciatives solidàries

Entitats, col·lectius i ajuntaments fan esforços per superar la pandèmia i posar en valor la capacitat de cadascú per donar suport a altres persones que ho necessiten, tot respectant les mesures de confinament necessàries. A la Catalunya central han sortit diverses iniciatives solidàries i creatives per elaborar mascaretes o fabricar respiradors i viseres. A les primeres accions que van sorgir a mitjans de març, se'n van afegint de noves. La resposta que tingut la crida de l'Ajuntament de Manresa per fer mascaretes i bates és una mostra que la solidaritat no s'atura. Una altra acció és la d'habilitar el Vilar Rural de Cardona per a usuaris de la residència. També per ajudar a les residències, l'Ajuntament de Santpedor ha adquirit termòmetres d'alta precisió.

Institucions, empreses i particulars es coordinen per fer equips de protecció en 3D en una iniciativa en què hi participen Althaia, FUB, Avient, Eurecat, UPC i l'Ajuntament de Manresa. És un exemple de la col·laboració de les empreses amb diverses fórmules. Moltes del sector tèxtil han reorientat la producció a les mascaretes. La dissenyadora Míriam Ponsa ha fet una línia d'equips de protecció per la Covid-19. Altres, com Bermax, ha fet donacions de coixins a Althaia. D'altra banda, Aigües de Manresa i a l'Ajuntament han instal·lat comptadors solidaris.

Confinament actiu

La xarxa també s'ha omplert de vídeos tant amb consells per quedar-nos a casa com amb propostes per fer més amè el confinament: sessions d'esport, classes a distància, activitats per als més petits o música.

El món de la cultura és un dels més perjudicats per la crisi econòmica però ha buscat sortida oferint visites virtuals als museus, concerts, o el servei de les biblioteques. Ha nascut Covid Art Museum, la primera galeria virtual amb obres inspirades en el coronavirus. A casa nostra, Manresa proposa una agenda cultural per fer des de casa aquesta primera quinzena d'abril, amb activitats com ara gravar un tema musical propi o conèixer com es va salvar la Seu de Manresa. I Viladomiu Nou (Gironella) cantarà caramelles des dels balcons, el diumenge de Pasqua. Esparreguera tampoc no renuncia a les caramelles.

En l'àmbit esportiu també aflora l'esperit benèfic. El Berguedà s'ha mobilitzat per fer una jornada esportiva solidària des de casa amb l'objectiu de recaptar fons per a l'Hospital Sant Bernabé de Berga en la seva lluita contra el coronavirus. I un altra proposta és la del Catalònia Joviat, que organitza partides d'escacs per activar el cervell.



Per què és important el confinament?

El confinament té com a objectiu contribuir a la no saturació d'hospitals i UCI. Per això és vital quedar-se a casa i evitar qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible.

Dels més de 31.500 contagis que s'han detectat a Catalunya, s'han curat unes 13.500 persones de la Covid-19. Cada petita acció és important per evitar més víctimes. Malgrat a Catalunya ja han mort més de 3.200 persones, els darrers dies hi ha una tendència a la baixa. Pel que fa a la Catalunya Central, el nombre de defuncions als hospitals de Manresa superen les 110 i les altes mèdiques les 470 des de l'inici de la pandèmia. A l'hospital de Berga s'han registrat més de 150 positius i han mort més de 20 persones. I a la conca d'Òdena, un focus del coronavirus, han mort unes 200 persones relacionades amb el brot d'Igualada.

El Departament de Salut de la Generalitat ha posat a disposició dels ciutadans un lloc web per consultar la incidència de casos positius de Covid-19 al territori.

Consells de salut imprescindibles

Rentar-se les mans, respectar la distància de seguretat a l'hora d'anar a comprar o mantenir-se físicament actius són alguns dels consells de salut que cal seguir durant el confinament. En cas de patir símptomes (febre, mal de coll, tos, problemes respiratoris), és important aïllar-se a la resta de convivents i fer un ús responsable del sistema de salut.

Si necessites més informació sobre què és el Covid-19, com es transmet, consells per al confinament, grups de risc, ús de mascaretes, com desinfectar la casa, els aliments, entre d'altres consultes, ho trobaràs al web canalsalut.gencat.cat/coronavirus.



Agraïment als professionals que estan a primera línia

Els professionals sanitaris són els herois del moment. Metges, infermeres i personal de neteja dels hospitals són imprescindibles perquè la cadena sanitària funcioni en una crisi sanitària com la que vivim. Els aplaudiments de cada vespre als balcons són una mostra de l'agraïment als professionals de la sanitat, com també s'ha de donar les gràcies als treballadors dels serveis bàsics que es mantenen actius: farmacèutics, personal de supermercats, del món agrari, transportistes, policies, bombers, ...

A Manresa, cada dia a les 8 del vespre la façana de l'Ajuntament s'il·lumina de color blau. I el gimnàs Vela també és blau cada diumenge.

La façana de l'ajuntament de Manresa il·luminada de blau. Foto: AJM

Junts podrem fer front al coronavirus. Queda't a casa!



