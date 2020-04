Receptes de Setmana Santa: postres perfectes per pecar

Una dels senyals d'identitat de la Setmana Santa són les seves tradicionals postres. Més enllà de les delicioses i famoses llesques amb ou, trobem altres dolços que són típics d'aquesta festivitat en diverses regions d'Espanya.

A continuació, et mostrem com preparar pas a pas dos de les postres més típiques d'aquesta festivitat: Pestinyos i bunyols de quaresma.



Els pestinyos

Ingredients:

250 ml oli d'oliva verge extra (un got),

250 ml vi blanc (un got)

La pell d'una llimona

1 branca de canyella

1 cullaradeta de sal

750 gr de farina

Oli d'oliva verge extra per fregir i sucre per arrebossar

Elaboració: En una paella tirem el got d'oli, la pell de llimona i la branca de canyella. Ho fregim a foc mig uns minuts. Refredem l'oli i tirem la canyella i la llimona. L'oli el portem a un bol gran i incorporem el vi blanc i la sal i afegim la farina a poc a poc pastant amb les mans fins aconseguir una massa suau durant uns cinc minuts.

Formem petites boletes amb les mans, les estirem perquè quedin molt fines i unim dos laterals i pressionem molt bé perquè no s'obrin en fregir-les en abundant oli fins que estiguin daurats. Els deixem en paper de cuina i finalment els ensucrem.



Bunyols de quaresma

Ingredients:

150 g de llet

15 g de sucre (1 cullerada)

30 g de mantega

5 g d'anís en gra (1 culleradeta)

1 ou mitjà

15 g de vi dolç (1 cullerada)

Ratlladura d'1 llimona

80 g de farina de blat

un pessic de sal i abundant oli per fregir

Elaboració: En un cassó petit incorporem la llet, la mantega, el sucre, l'anís en gra, el vi dolç, la sal i la ratlladura de llimona. Portem a ebullició i ho retirem del foc. Afegim la farina de cop i removem enèrgicament fins a incorporar-la.

Deixem refredar la massa i afegim l'ou fins que s'integri bé. Fiquem la massa en una mànega pastissera i escalfem en una paella abundant oli. Fregim boletes de massa, 10 com a màxim, controlant que l'oli estigui bén calent perquè els bunyols es facin bé. Deixem escórrer en paper de cuina i arrebossem amb sucre i canyella si volem.