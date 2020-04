Usuaris dels contenidors de brossa amb control d'accés n'aproven la funcionalitat

«Els meus hàbits han canviat a l'hora de separar els residus», explica la veïna de Balsareny Paulina Galera mentre obre el contenidor d'orgànica amb una targeta magnètica. Abans d'aquesta situació d'excepcionalitat, aprofitava el moment que anava a recollir els fills a l'escola Guillem de Balsareny per llançar les deixalles a l'illa de contenidors que hi ha davant del centre. «L'arribada dels contenidors amb control d'accés ha estat l'excusa perfecta perquè molts veïns comencem a reciclar», destaca.

Paulina Galera afirma amb convenciment que «ens hem posat les piles per distribuir els residus en les cinc fraccions», apunta en el moment que el timbre de l'escola sona i els alumnes comencen a sortir del recinte. «Depèn de nosaltres millorar l'índex de reciclatge i procurar pel futur dels nostres fills», destaca Galera.

Els veïns de Balsareny i Rajadell i els dels nuclis de la Rosaleda i Tor-roella de Baix de Sant Fruitós de Bages són les persones de la comarca que utilitzen el sistema de contenidors amb control d'accés. Un model que es va implantar fa un any i mig, en el cas de Rajadell i els nuclis fruitosencs, i fa nou mesos a Balsareny, per mitjà del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. Els ciutadans d'aquestes poblacions que estan portant a terme l'experiència pilot consultats per Regió7 consideren que el canvi de model de recollida de residus és un avenç per millorar l'índex de reciclatge i la salut mediambiental dels municipis. A l'hora de posar en pràctica el sistema, destaquen que és fàcil adaptar-s'hi però també posen de manifest alguns inconvenients que troben en el servei.

Un dels aspectes clau que inclou aquest model, a diferència del sistema convencional, és que el contenidor de rebuig es pot obrir només un dia amb una targeta personalitzada, mentre que el contenidor d'orgànica es pot obrir cada dia també amb targeta i els contenidors d'envasos, paper i vidre continuen sent de lliure accés. «Si separes bé les deixalles, el cubell del rebuig gairebé no s'omple i pot aguantar una setmana a casa fins al dia que toca. En canvi, els cubells de plàstic i orgànica queden plens», destaca el veí de Balsareny Francisco Amaro.

Des de la implantació del nou model al municipi, considera que reciclar «és més senzill, ja que els cinc contenidors estan agrupats en una mateixa illa i, d'aquesta forma, evites caminar d'una banda a l'altra carregat amb les bosses».



Més organització

En la mateixa línia, la veïna de Balsareny Pilar Salada valora que «un cop has organitzat la cuina per separar les cinc fraccions, la resta és bufar i fer ampolles». Destaca que l'Ajuntament posa faciltats per fer possible la recollida selectiva i, a peu de carrer, hi ha un dispensador de bosses compostables per recollir les restes de menjar. Ella obre cada dia el contenidor d'orgànica i, a diferència de la majoria de veïns, també ho pot fer amb el de la resta per tal de poder llançar els bolquers que utilitza per al nadó que té al seu càrrec.

Si a la família hi ha nadons o persones grans que utilitzen bolquers, s'entrega una targeta que dona dret a obrir el contenidor de resta cada dia de la setmana. És una de les excepcions que preveu el sistema. No obstant, alguns veïns consideren que el model de recollida hauria de preveure altres circumstàncies. «Les compreses o els altres productes que gastes quan tens la regla els has de tenir a casa tota una setmana fins al diumenge», remarca una veïna de Torroella de Baix. «Seria més higiènic poder obrir el contenidor de rebuig més d'un cop la setmana per poder llançar-hi aquestes restes», assenyala.

«Potser el contenidor de rebuig es podria obrir més sovint, però el model funciona molt bé», comenten Rosario Mateo i Edita Gómez. Fa dècades que viuen a Balsareny i recorden com antigament els carros recollien la brossa i, més endavant, un camió passava a buscar les deixalles casa per casa. «Abans no generàvem tants residus. Un exemple molt clar és que anàvem a buscar llet amb un recipient d'alumini», expliquen. Els temps han canviat i les dues s'han adaptat al nou model. «Tenim una cartolina enganxada a la nevera per saber on va cada cosa, tot i que, sovint, ens fem un embolic amb alguns productes que no sabem on llançar-los», afirmen somrient.



Detectar l'incivisme

«Quan baixo a llençar les escombraries, hi ha dies que em trobo bosses per terra amb vidres, cartrons i restes de menjar barrejats o voluminosos com televisors abandonats», lamenta la veïna de Balsareny Lourdes Rojas.

En el mateix sentit, el veí de Tor-roella de Baix José Luis Paul lamenta que hi ha veïns que rebutgen l'ús de la targeta magnètica i deixen les deixalles arraconades a la vora dels contenidors del nucli. També explica que sovint els contenidors que estan més a la vora de la carretera «s'omplen de bosses que probablement procedeixen de persones de fora del poble»

Els tres municipis amb el model de contenidors amb control d'accés no s'escapen de l'incivisme d'alguns veïns. Els governs municipals han impulsat mesures com les sancions econòmiques o el tancament d'àrees de contenidors.

També han facilitat un telèfon als veïns perquè puguin avisar sobre qualsevol pràctica irregular a l'entorn dels contenidors. Malgrat les males pràctiques puntuals, els tres municipis han aconseguit disparar la línia del reciclatge. Balsareny ha elevat la recollida selectiva fins al 77%, els dos barris de Sant Fruitós fins al 80% i Rajadell ha aconseguit el 82%.