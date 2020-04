Els difunts a la Conca els deu primers dies d'abril augmenten el 385% respecte al 2019

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va comparèixer ahir al migdia en roda de premsa per informar sobre l'evolució de la pandèmia a la Conca d'Òdena. Castells va assegurar que l'episodi d'emergència continua sent greu, malgrat que les dades d'ingressos hospitalaris van a la baixa, i va donar dades sobre mortalitat als municipis de la Conca. Dades, segons va dir, «no oficials sinó reals, ja que són les que ens donen els serveis funeraris». L'alcalde va anunciar que de l'1 al 10 d'abril s'han registrat 68 defuncions a la Conca, mentre que en el mateix període del 2019 la xifra va ser de 14 persones mortes. Això és un augment de la mortalitat del 385%. El batlle igualadí va aprofitar les dades per demanar que «s'agilitzi la manera de fer testos ràpids als veïns de la Conca per poder elaborar una cartografia d'una població amb una alta mortalitat» a causa de la Covid-19. Castells fa setmanes que reclama que es facin testos ràpids a la població.

Sobre la fi del confinament total, l'alcalde va llançar un missatge «inequívoc de no relaxament, perquè tots els experts alerten que l'única solució per reduir la propagació del virus és mantenir el confinament», contràriament a la decisió del Govern espanyol. Per això va anunciar que el servei de bus intern a la Conca d'Òdena encara no es reprendrà la setmana que ve, d'acord amb la conselleria de Territori i Mobilitat, amb l'objectiu d'evitar un augment dels contagis a la comarca. Sí que obriran, va dir, les oficines de Correus a partir del dimecres: a Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui l'horari serà de 9.30 a 12.30 h, mentre que a Òdena s'obrirà de 10.45 a 12.30 h.



Aliança per la Conca

Castells va anunciar que els propers dies es crearà una aliança dels batlles dels quatre municipis per «teixir complicitats necessàries per resoldre problemes futurs de la nostra economia i teixit social. No podem permetre que emmalalteixin les nostres empreses, i per aquest motiu serem ambiciosos en els plantejaments i molt exigents en les reivindicacions». Segons va explicar Castells, «en aquesta aliança es demanarà la implicació de tots els agents econòmics i socials del territori per aplicar les mesures més efectives per reactivar l'activitat i minimitzar tant com sigui possible els efectes d'una futura crisi que, si no es prenem mesures, poden ser devastadors».

Castells, que va explicar que els alcaldes i alcaldesses de la Conca ja han fet més de 50 reunions telemàtiques, va defensar que l'Aliança per la Conca ha de tenir també la implicació de totes les administracions i que els governs de Catalunya i de l'Estat, «que han demanat un sacrifici molt dur a la ciutadania, als treballadors i a les empreses de la Conca, han de donar també resposta ferma, decidida i ambiciosa a les necessitats dels nostres municipis». Per tot això, l'alcalde d'Igualada va afirmar que «volem liderar la recuperació econòmica des del nostre territori».

A banda, també va informar de la creació de la campanya Conca Comerç, impulsada per les regidories de Comerç dels ajuntaments de la regió i les associacions de comerciants d'Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena, que té per objectiu acompanyar el comerç local i de proximitat de forma conjunta. Castells va aprofitar l'ocasió per agrair la tasca de tots els comerços que presten serveis essencials: «D'ells depèn la supervivència de la ciutadania. Són treballadors al peu del canó que no hem tingut prou en compte», va valorar. Per a la campanya s'ha creat una imatge amb l'eslògan «Ara més que mai, estem per tu», que identi?carà cada establiment amb un vinil.



77 denúncies la darrera setmana

L'alcalde d'Igualada també va informar ahir que la Policia Local ha imposat 77 denúncies la darrera setmana per no fer cas del confinament a més de 340 persones i 281 vehicles identificats. Sobre els casos de persones que es fan passar per agents de la salut i que intenten entrar a domicilis per fer un test de detecció de la Covid-19, Castells va apuntar que l'Ajuntament està portant a terme campanyes informatives adreçades a persones vulnerables per tal que estiguin alertades d'aquestes conductes que l'alcalde va qualificar d'«absolutament reprovables» i que va assegurar que seran castigades pels agents de la seguretat.

La compareixença va finalitzar amb les preguntes dels petits consellers i conselleres d'Igualada vehiculades a través del Consell dels Infants de la ciutat, que van fer arribar els seus dubtes i inquietuds a l'alcalde.