L'Hospital de Berga permetrà la visita d'un familiar d'un malalt a punt de morir

L'Hospital Sant Bernabé de Berga ha activat un circuit per facilitar que les famílies puguin acomiadar-se de les persones malaltes que es troben a la recta final de la seva vida. Així, es permeten visites amb una durada determinada, però aquesta només la podrà fer un acompanyant per malalt. L'hospital comarcal s'uneix així a altres centres hospitalaris com el de la Vall d'Hebron o Althaia de Manresa, que ja permetien que un acompanyant pogués acomiadar el familiar, tot i que cada centre té el seu protocol propi.

Un altre circuit que s'ha impulsat aquests darrers dies té per objectiu permetre que les famílies que no tinguin cap familiar a punt de morir i que, per tant, no estan autoritzades a entrar al centre, puguin fer arribar als malalts roba i estris personals. Aquestes són algunes de les noves mesures que el centre ha posat en marxa.

Amb l'objectiu d'oferir una millor atenció als pacients de la Covid19 i a les seves famílies, també s'ha reforçat l'acompanyament psicològic a les persones malaltes, als familiars i també als professionals del centre. Per aquest motiu, s'ha creat un grup de psicòlegs voluntaris que ofereixen suport tant als professionals de l'hospital com als propis malalts. L'hospital també disposa de la tasca d'una psicòloga que coordina el dol familiar, i posa especial atenció en aquells casos en què es produeix una defunció sense que els familiars s'hagin pogut acomiadar de la persona estimada, situació que ara es vol solucionar.

Pel que fa a la relació dels malalts amb els familiars també s'ha habilitat un servei de videotrucades, que pot ser una ajuda emocional important per a ambdues parts en aquests moments. També es dona l'opció a les famílies d'enviar missatges personalitzats a través d'un correu electrònic que s'ha creat especialment amb aquest objectiu. Els professionals del centre són els encarregats de fer arribar aquests missatges als seus destinataris.



Un nou hospital de campanya

En cas que sigui necessari, l'Hospital Sant Bernabé disposarà de llits addicionals en un hospital de campanya que s'ha habilitat a l'espai de Rehabilitació, a la tercera planta de l'edifici nou. Aquests llits són destinats a pacients que no requereixin estar hospitalitzats a la planta d'aguts però que no puguin tornar al seu domicili. També s'ha habilitat un nou espai per a pacients semicrítics, amb tres llits, que ofereix una supervisió constant a aquells malalts que estan en espera de ser traslladats a un altre centre.

En l'àmbit organitzatiu es continua sense permetre l'accés a l'hospital a cap persona que no estigui autoritzada. Només poden accedir-hi els usuaris d'urgències, que ho fan per la porta de la sala d'espera d'urgències, mentre que els professionals i els usuaris que tenen una visita urgent ho han de fer per la porta nord, on hi ha les portes automàtiques. A banda, s'han creat uns nous circuits nets i bruts dins del centre, motiu pel qual hi ha zones a les quals només pot accedir-hi el personal assistencial que hi estigui treballant en aquell moment i personal de neteja.